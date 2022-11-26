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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق في مدينة دسوق بـ كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في المدينة، اليوم، السبت من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بشبكات الكهرباء ، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

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وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، وهي : موقف الأرياف، تقسيم رجب، شارع الإستاد، حي مكة، المرور ، منطقة جمال عبد الناصر، مركز الأرياف، تقسيم المعلمين، طريق المستشفى.

وفي سياق متصل، تشهد مدينة دسوق أعمال صيانة دورية ورفع كفاءة شبكة الكهرباء خاصة مع بداية فصل الشتاء، والذي يشمل تغيير الموصلات الكهربائية والعوازل تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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