الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل هجوم صاروخي استهدف قاعدة له في سوريا

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت، إن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في شمال شرق سوريا لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تفقدت موقع إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق.

ومساء أمس، أفاد التلفزيون السوري بسقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة المصدر على قاعدة أمريكية بمدينة الشدادي في محافظة الحسكة شرقي سوريا.

استمرار العملية التركية

يأتى ذلك فيما جددت تركيا، الجمعة، التأكيد أن عملياتها العسكرية مستمرة في الشمال العراقي والسوري ضد القوات الكردية التي تصفها بالإرهابية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن عملية "المخلب - السيف" التي أطلقتها بلاده الأحد الماضي، مستمرة براً وجواً، حتى يتوقف "خطر الإرهابيين".

وكان الوزير التركي قد أعلن في وقت سابق أن العملية، التي أطلقتها بلاده هي "الأكبر والأشمل والأكثر فاعلية" ضد المسلحين بشمال العراق وسوريا. كما دعا الدول المعنية خاصة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفه بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

يذكر أن للولايات المتحدة قرابة 900 جندي يتمركزون خصوصاً في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب لمحاربة فلول داعش.

وكانت أنقرة أطلقت منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا على السواء.

وأتت تلك العملية بعدما اتهمت السلطات التركية الطرفين، رغم نفيهما، بالمسئولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.

والأربعاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصميم بلاده على التحرك لتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا، مجددا اتهامه لقوى دولية بعدم الوفاء بوعودها بشأن الضمانات الأمنية، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان في مدينة القامشلي الأربعاء أن انفجارا كبيرا وقع داخل محطة القطار القديمة شمال المدينة، كما قصفت طائرة مسيرة سيارة عند المدخل الشمالي الغربي للقامشلي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر كردية أن الضربات التركية بواسطة مسيرات استمرت أمس الأربعاء على نقاط عدة في محافظة الحسكة، بينها مصفاة غاز ومحطة لضخ النفط.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطيران التركي استهدف بـ5 ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن حماية مخيم الهول للنازحين السوريين، ويقع المخيم في محافظة الحسكة.