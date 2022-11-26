أحمد خالد صالح: كنت أتمني مشاهدة والدي نجاحاتي الفنية l فيديو

أكد الفنان أحمد خالد صالح انه كان يتمني ان يشاهد والده النجاحات التى يحققها مع دخول الفن ، والامر الذى ينطبق على حياته الخاصة .

وتابع أحمد خالد صالح فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : انه سعيد ان فيلمه الجديد 19 ب سوف يشارك فى عدد من المهرجانات الدولية ثم سيتم عرضه فى السينمات ، وأخيراً سيكون على إحدى المنصات .

وأضاف أحمد خالد صالح : انه حتي الأن لم يتعاقد رسمياً على المشاركة فى رمضان 2023 ، ولكن يقوم بتحضير عدد من الاعمال الدرامية .

19ب :

وكان قد وقال أحمد خالد صالح، إن الشخصية التي يؤديها داخل أحداث الفيلم لشخص يعمل “سايس” ويُدعى “ناصر”، وهي شخصية جديدة عليّ تماما، ولم أقدمها في أي عمل درامي من قبل، ولها أبعاد إنسانية مختلفة، معلقا “هذا ما حمسني فقد شعرت بالدوافع التي تجعله يفعل ذلك”.

واستكمل أحمد خالد صالح، حديثه، قائلا “من أكثر الأشياء التي اسعدتني أن فيلم 19 ب جعل الجمهور يخرج ويفكر في بعض أحداث الفيلم وخلفيات علاقات بعض الأشخاص مثل علاقة الشخصية التي العبها بالشخصية التي تجسدها للفنانة ناهد السباعي”.

فيلم “19 ب "، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة ً يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح وفدوي عابد ومنحة زيتون ومن إخراج وتأليف أحمد عبد الله وإنتاج محمد حفظي.