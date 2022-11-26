حملة كبرى لإزالة الألفاظ المسيئة عن السيدة زينب.. تعرف على الطريقة

دشن مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حملة مكبرة للدفاع عن السيدة زينب، بعدما قام متطرفون بنشر اسمها على جوجل بألفاظ مسيئة .

ودعا مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي، بضرورة الدخول على جوجل والبحث عن السيدة زينب وتعديل وحذف الألفاظ المسيئة التي نشرها المتطرفون للإساءة إلى السيدة زينب.

كيفية إزالة الألفاظ المسيئة عن السيدة زينب

في البداية، ندخل على موقع جوجل، ثم البحث عن مسجد السيدة زينب، والضغط على الثلاث نقاط أعلى عملية البحث، والدخول على تعديل الاسم، ثم إزالة الألفاظ المسيئة من خانة الاسم وإرسال التعديل مرة أخرى ، ومع تكرار هذه العمليات على محرك البحث جوجل، نجد أنها ستتعدل مباشرة.



استقبال أهل مصر للسيدة زينب

قال الشيخ الشحات العزازي، إن السيدة زينب لما وصلت إلى مصر واستقبلها أهل مصر ،وجدت ترحيبا وحبا كبيرا.

وأضاف العزازي، تصريح سابق، أن السيدة زينب وقفت في أهل مصر خطيبة، ودعت لأهل مصر ، نرى بركته حتى الآن، فقالت: آويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله، ونصرتمونا نصركم الله، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا.

وتابع: ما قصد أهل مصر بسوء إلا خذله الله، منوها انه من أجمل أن يسعى الإنسان لرفعة وطنه تعبيرا عن حبه له، فعلى كل فرد أن ينفع وطنه في مجاله وجده واجتهاده.

وأكد أن الله جعل مصر أمنا وأمانا لكثير من الأنبياء، فمصر من ضمن الثلاث أماكن التي خصها الله بالأمان، وهم: الجنة، المسجد الحرام، مصر.



ولادة السيدة زينب

ولدت السيدة زينب في حياة جدها النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) وآله، فكانت ولادتها فتحا مبينا على جدها صلوات الله وسلامه عليه وخروجه على ناقته القصواء ثم العودة ظافرا بصلح الحديبية مع قريش.

وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) مسافرا فلم يسموها حتى يأتي جدها (صلى الله عليه وسلم) وآله فطلب علي رضي الله عنه من النبي تسميتها فسماها زينب على اسم خالتها كريمة النبي (صلى الله عليه وسلم) وآله.

وكانت السيدة زينب سببا لإزعاج قتلة شقيقها سيدنا الحسين رضي الله عنه فأخذت تحشد الجموع للثأر لأخيها، ما حدا يزيد كبار رجال بني هاشم وقال لهم: اعرضوا على السيدة زينب أن تقوم برحلة تهون بها على نفسها، وتسافر لبلد آمنة تحميها، فأبت ، ولكن بعد إلحاح أهلها ونسوة بني هاشم خوفا عليها وإشفاقا على حالتها الثائرة، مخيرين إياها بين السفر إلى الشام أو مصر ، فاختارت أن تسافر إلى مصر.

تعتبر من أول نساء أهل البيت رضي الله عنهن اللائي شرفن أرض مصر بالمجيء فوصلت مصر مع بزوغ هلال شهر شعبان بعد مضي ستة أشهر على استشهاد أخيها الحسين فدخلتها ومعها فاطمة وسكينة وعلى أبناء الحسين.

و"أم العواجز" تلك التسمية التي اشتهرت بها السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكريمة سيدنا علي بن أبي طالب، إذ كانت ممن رزق الله مصر أن تسير على أرضها تلك الطاهرة شقيقة الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكنيت بهذه الكنية عندما شرفت مصر بقدومها وساعدت العجزة والمساكين.