قطر أول المودعين .. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022

ودع منتخب قطر بطولة كأس العالم 2022 رسميا، بعد الخسارة أمام السنغال، أمس الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الثمامة” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب قطر خسر أمام الإكوادور بهدفين دون رد، في افتتاح بطولة كأس العالم 2022، على ملعب “لوسيل”.

وسيواجه منتخب قطر، نظيره الهولندي يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للعنابي، والذي يستهدف توديع المونديال بصورة مشرفة.

وخاض منتخبات المجموعة الأولة والثانية مباراتان في دور المجموعات بكأس العالم، بينما لعب باقي منتخبات المجموعات (من الثالثة للثامنة) لقاء وحيد.

ترتيب مجموعات كاس العالم 2022:

المجموعة الأولى

هولندا : 4 نقاط

الإكوادور : 4 نقاط

السنغال : 3 نقاط

قطر : 0 نقاط

المجموعة الثانية

إنجلترا : 4 نقاط

إيران : 3 نقاط

أمريكا : نقطتان

ويلز : نقطة

المجموعة الثالثة:

السعودية : 3 نقاط

بولندا : نقطة

المكسيك : نقطة

الأرجنتين : نقطة

المجموعة الرابعة:

فرنسا : 3 نقاط

تونس : نقطة

الدنمارك : نقطة

أستراليا : 0 نقاط

المجموعة الخامسة :

إسبانيا : 3 نقاط

اليابان : 3 نقاط

ألمانيا : 0 نقاط

كوستاريكا : 0 نقاط

المجموعة السادسة

بلجيكا : 3 نقاط

كرواتيا : نقطة

المغرب : نقطة

كندا : 0 نقاط

المجموعة السابعة

البرازيل : 3 نقاط

سويسرا : 3 نقاط

الكاميرون : 0 نقاط

صربيا : 0 نقاط

المجموعة الثامنة:

البرتغال : 3 نقاط

كوريا الجنوبية : نقطة

أوروجواي : نقطة

غانا : نقطة