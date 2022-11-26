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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بالنواب بشأن التباطؤ الشديد فى أعمال الرصف بمركز إدفو بأسوان

النائبة ريهام عبدالنبي
النائبة ريهام عبدالنبي

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نائبة محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، بشأن التباطؤ الشديد فى أعمال الرصف بمركز ومدينة إدفو، بمحافظة أسوان.

وقالت "عبدالنبي"، في طلبها، إنه على الرغم من وجود الاعتماد المالي لأعمال الرصف إلا أنه لم يتم حتى الآن، مؤكدة أن عدم رصف الأسفلت وخاصة بالشوارع الرئيسية، التى تمثل شريان الحياة بالمدينة، تسبب فى سوء حركة التنقل، وحركة وسائل النقل.

وأشارت نائبة محافظة أسوان، إلى أن بطء أعمال الرصف بمدينة إدفو تسبب أيضًا في عدم الانتهاء من رصف الطريق المؤدى إلى معبد حورس، والذى يعد من أهم معالم السياحة بالمدينة، مما يؤثر على حركة تنقل السياح، بجانب الاستياء الشديد من جانب المواطنين والسياح.

وطالبت عضو لجنة الإدارة المحلية، بضرورة تحويل الطلب إلى اللجان المختصة بالمجلس لسرعة مناقشته، بحضور الجهات المعنية المختصة لحل هذه الأزمة على الفور.

الدكتور مصطفى مدبولى التنمية المحلية رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية البرلمان مجلس النواب

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