محمد حماقى يحيى حفلا فى التجمع .. اليوم

يحيى الفنان محمد حماقى حفلا غنائيا اليوم فى التجمع الخامس وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشدو محمد حاقى بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرز هذه الاغانى : “افتكرت” و"احلى واحدة" و"ما بلاش".

وكالعادة أشعل محمد حماقي حفله الأخير الذى أقيم فى جامعة مصر الدولية والذى حضره عدد كبير من الجمهور حيث قدم من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن اشاعت البهجة على مدى قرابة الساعتين .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" واختتم الحفل بأغنية "أم الدنيا" .

وحرص حماقي على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور وتفاعله بحماس ومرورا بمنظمه ياسر الحريري حيث اثنى على مجهوده في خروج الحفلات دائما بشكل أكثر من رائعة خاصة مع حصوله على جائزة أفضل منظم حفلات لعام 2022 من دير جيست بالمشاركة مع دي ميديا وانسنت .

ساهم في زيادة أجواء حماس الطلاب وتفاعلهم مع حماقي هو استعراضات ال fire works للفنان أحمد عصام والتي تماشت مع توزيعات كل أغنية بشكل اكثر من رائع ساهم في إضفاء المزيد من آجواء البهجة والإثارة والتي كانت ملموسه لقائدي السيارات على طريق الإسماعيلية لذا وجه حماقي الشكر له قبيل ختام الحفل بالإضافة إلى شركاء نجاح الحفل مصمم الإضاءة وليد الحريري وصانع المسارح المميز تامر فوزي.

ورغم حب حماقي المعروف للنادي الأهلي الا انه قام بارتداء "سوار" مطاطي لعلم نادي الزمالك اهداه له أحد المعجبين تعبيرا عن الروح الرياضية التي يجب ان تسود جمهور كرة القدم .. حيث علق قائلا خلال إرتدائه : " علشان خاطر جمهوره من الزمالكاوية .. والزمالك عمل إنجازات الفترة الأخيرة".