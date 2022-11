الأوقاف والتربية والتعليم تطلقان المسابقة المشتركة للعام الجديد .. اعرف الشروط

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقة المشتركة الجديدة لعام 2022/ 2023م وذلك على النحو التالي:

أولًا : المرحلة الابتدائية : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

- أركان الإسلام هي الأعمدة الأساسية التي لا يتم بناء الإسلام بدونها. في ضوء كتاب "أركان الإسلام" ضمن سلسلة "رؤية للنشء".

- "وكونوا مع الصادقين" من سمات المسلم التحلي بالصدق، وتجنب الكذب. في ضوء كتاب "مكارم الأخلاق" ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

شروط المسابقة:

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. لا يقل عدد صفحات البحث عن (10) صفحات، ولا يزيد على (15) صفحة.

3. كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

4. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.

5. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

6. توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.

7. يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة في التوثيق.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

جوائز المسابقة :

الأول: 1500 ج - الثاني : 1000 ج - الثالث : 750 ج - من الرابع إلى العاشر: 500 ج .

ثانيًا : المرحلة الإعدادية : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

- "وبالوالدين إحسانًا" المسلم يبر والديه، ويصل رحمه، ويحسن إلى ذوي القربى. في ضوء كتاب "الآداب العامة"، ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

- دور المرأة تاريخيًّا وفي مسيرة الإنسانية لم يكن أبدًا هامشيًّا، إنما كان دورًا مهمًّا وأصيلًا وفاعلًا في حركة الحياة، في ضوء كتاب "نساء على عرش مصر"، ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

شروط المسابقة:

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. لا يقل عدد الصفحات عن (15) صفحة، ولا يزيد عن (20) صفحة.

3. كتابة البحث بخط اليد ، مع مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

4. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

5. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

6. توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًّا.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

جوائز المسابقة:

الأول: 2000ج -الثاني: 1500 ج - الثالث : 1000 ج - من الرابع إلى العاشر 750ج .

ثالثًا : المرحلة الثانوية : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

- التسامح خلق أصيل في ديننا ، وفي ثقافتنا، وفي تكويننا وفطرتنا الإنسانية . في ضوء كتاب "التسامح منهج حياة" ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

"ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" نعمة الأمن والاستقرار منحة إلهية يجب الحفاظ عليها. في ضوء كتاب "الأمن المجتمعي" ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

شروط المسابقة:

1- أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2- يكتب البحث على الكمبيوتر في 25 إلى 30 صفحة، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، والإنجليزية بـ Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4- في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء إذا تعددت أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

جوائز المسابقة

الأول: 2500 ج -الثاني: 2000 ج -الثالث: 1500 ج - الرابع 1000 ج - من الخامس إلى العاشر: 750ج. رابعًا : الإداريون والأخصائيون : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

الشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها وقواعدها الفقهية ومقاصدها الشرعية قد أولت حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها عناية خاصة. في ضوء كتاب "حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية" ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

من سمات المجتمع المسلم التكافل بين أفراده. في ضوء كتاب " الإسلام يتحدث عن نفسه" ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير .

شروط المسابقة:

1- أن يكون المشارك من الموظفين العاملين في إحدى المدارس الحكومية المصرية.

2-يكتب البحث على الكمبيوتر في 20 إلى 25 صفحة، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، والإنجليزية بـ Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4-في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء إذا تعددت أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5-يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6-لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- (الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

- جوائز المسابقة:

- الأول: 2500 ج -الثاني: 2000 ج - الثالث: 1500 ج - الرابع 1000 ج ومن الخامس إلى العاشر: 750ج.

خامسًا : القيادات التعليمية : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

-الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة. في ضوء كتاب "الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة"، ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

-المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة. في ضوء كتاب "عقد المواطنة" ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

شروط المسابقة:

1. أن يكون المتقدم من السادة الموجهين، أو الموجهين الأوائل، أو رؤساء الأقسام، أو مديري الإدارات، أو مديري العموم، أو مديري المديريات العاملين بالوزارة

2. يكتب البحث على الكمبيوتر في 25 إلى 30 صفحة، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، والإنجليزية بـ Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء إذا تعددت أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

جوائز المسابقة :

الأول: 4000 ج - الثاني : 3500 ج - الثالث : 3000 ج - من الرابع إلى العاشر: 1500ج.

سادسًا : المعلمون : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

- مفهوم الدولة مفهوم مرن، وتطور تطورًا كبيرًا عبر العصور. في ضوء كتاب "الدولة مفهومها وتطورها "ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

- قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى. في ضوء كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر "ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

شروط المسابقة:

1. أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.

2. يكتب البحث على الكمبيوتر في 25 إلى 30 صفحة، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، والإنجليزية بـ Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء إذا تعددت أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

جوائز المسابقة

الأول: 3000 ج - الثاني : 2500 ج - الثالث : 2000 ج - من الرابع إلى العاشر: 1000ج .

سابعًا : أولياء الأمور : ويتم التقدم ببحث في أحد الموضوعين التاليين :

- ديننا الحنيف، دين الجمال والرقي والذوق السليم والحس الإنساني المرهف. في ضوء كتاب "الآداب العامة"، ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

- عني الإسلام عناية بالغة بالجانب الإنساني والقيم الإنسانية، سواء في أخلاقه أم في تشريعاته. في ضوء كتاب "إنسانية الحضارة الإسلامية"، ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

شروط المسابقة للسادة أولياء الأمور:

1. أن يكون المشارك ولي أمر طالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية المصرية في عام تنفيذ المسابقة، ويشارك من خلالها، والمدرسة تصعد الأبحاث المختارة إلى الإدارة.

2. يكتب البحث على الكمبيوتر في 25 إلى 30 صفحة، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، والإنجليزية بـ Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء إذا تعددت أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2 /3 / 2023م)

جوائز المسابقة:

- الأول: 3000 ج -الثاني: 2500 ج -الثالث: 2000 ج - من الرابع إلى العاشر: 1000ج .