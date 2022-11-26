روي رانا يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني عن قائمة الفراعنة المقرر لها الانضمام للمعسكر التدريبي القادم.



وينظم الجهاز الفني معسكرًا تدريبيًا في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



ويهدف الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين واجراء بعض القياسات البدنية الخاصة بهم في إطار خطة الاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامتها في مصر شهر فبراير القادم.



وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي:

أحمد أبو العلا بيبو - احمد اسماعيل - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عبد الله ناصر - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - محمد جيزة - محمد يونس - مصطفى كيجو - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.