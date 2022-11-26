عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روي رانا يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر

صدى البلد

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني عن قائمة الفراعنة المقرر لها الانضمام للمعسكر التدريبي القادم.


وينظم الجهاز الفني معسكرًا تدريبيًا في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.


ويهدف الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين واجراء بعض القياسات البدنية الخاصة بهم في إطار خطة الاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامتها في مصر شهر فبراير القادم.


وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي:
أحمد أبو العلا بيبو - احمد اسماعيل  - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عبد الله ناصر - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - محمد جيزة - محمد يونس - مصطفى كيجو - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

ترشيحاتنا

لن نستسلم.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

سحب الكارنيهات | أول قرارات فرج عامر في سموحة بعد فوزه برئاسة النادي

مناشدة أهلية عاجلة بـ فتح تحقيق في انهيار أرضي بسبب عصابة آثار بالغربية

الأكبر في العالم | تطورات مشروع بنبان للطاقة الشمسية بـ أسوان

من حقه | أميرة عبد العظيم تكشف سبب توقف برنامجها على التليفزيون

145 جنيه أعلي معدلات زيادة للذهب في أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ