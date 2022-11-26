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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور النبوي يشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل الأجهر أمام عمرو سعد

نور النبوي
نور النبوي

للعام الثالث على التوالي، يواصل الممثل الشاب نور النبوي مشاركاته في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل الأجهر أمام النجم عمرو سعد، والمسلسل من إخراج ياسر سامي وتأليف ورشة ملوك ويشارك في بطولته أيضاً أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب وسارة سلامة. 


يأتي هذا بعد النجاح الملفت الذي حققه نور النبوي في الموسم الرمضاني الماضي 2022 بمشاركته في المسلسل الاجتماعي راجعين يا هوى الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسم. 

وهو قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وبطولة النجم خالد النبوي، نور اللبنانية، سلمى أبو ضيف، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة. وتتمثل أولى تجارب نور الرمضانية في 2021 في مسلسل الاختيار 2، عندما خطف قلوب المشاهدين بتجسيده لدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه. 

 

أعمال نور النبوي خارج رمضان


وخارج الموسم الرمضاني، استطاع نور النبوي أن يحقق صدىً كبيراً عند الجمهور  بتجسيده لشخصية الشاب المراهق سيد ابن عم أحمد (محمود حميدة) سائق الأوتوبيس في هيئة النقل العام من خلال مسلسل نقل عام الذي يُعرض على منصة Watch It، وهي شخصية تمثل قطاعاً كبيراً من الشباب وتلقى عنها نور ردود فعل قوية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدر المسلسل ترند تويتر مع بداية عرضه، وهو من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، وشارك في بطولته سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميريهان حسين، أحمد بدير.

 

أحدث أعمال نور النبوي 


أحدث أعمال نور النبوي فيلم خمس جولات الذي انتهى من تصويره مؤخراً ومن المنتظر عرضه قريباً في دور العرض السينمائية، والفيلم من إخراج مازن أشرف وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك نور في بطولته مع آدم الشرقاوى، داليا شوقى، ماجد المصرى، ومطرب الراب آر سينك. ومؤخراً تُوجت النجاحات التي حققها نور بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بـ مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر.
 

نور النبوي الممثل الشاب نور النبوي مسلسل الأجهر عمرو سعد أعمال نور النبوي

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