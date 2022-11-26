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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوربس مسئولة التغطية الإعلامية لـ منتدى شباب العالم وأنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم، الدكتورة رشا راغب، بروتوكول تعاون مع شركة فوربس. 

يهدف بروتوكول التعاون إلي جعل فوربس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي، من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة.

جاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتورة رشا راغب بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

كما يهدف بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم مع شركة فوريس الشرق الأوسط، إتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين، والتنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى.

وشملت أوجه التعاون والمُشاركة، ترشيح عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيام بالمشاركة في جلسات القمة، وكذلك المُشاركة بجناح "BOOTH"  لمنتدى شباب العالم وترشيح كوادر شبابية للتعريف بمنتدى شباب العالم والإجابة والرد على أية أسئلة أو استفسارات خاصة به.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قامت الدكتورة رشا راغب بجولة تفقدية بجناح منتدى شباب العالم المُشارك بالمؤتمر، مُشيدة بالمُشاركة الإيجابية لشباب الأكاديمية والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والتمثيل المُشرف للشباب المصري القادر على تحقيق النجاحات.

كما أجرت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عدد من اللقاءات الإعلامية مع المنصات الإعلامية المختلفة المُشارِكة بالمؤتمر، حول طريق رواد الأعمال الشباب إلى النجاح.

يُذكر، أن مدينة الجونة تستضيف، بالتعاون مع فوربس الشرق الأوسط، القمة الأولى لمؤتمر "Under30" لعام ۲۰۲۲ ، ويمتد الحدث على مدار ثلاثة أيام بين ٢٤ و ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وبُمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظراً إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة عام ۲۰۲۱.

فوربس رشا راغب الوطنية منتدى شباب العالم الأكاديمية الوطنية للتدريب

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