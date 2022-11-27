البحث العلمي تعلن عن وظيفة مدير برنامج إدارة التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA عن وظيفة مدير برنامج إدارة التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية (BNR) التابع للمعهد ، يمثل البرنامج أحد برامج المعهد البحثية الستة ، من أجل إجراء أبحاث ذات رؤية فى مجال الابتكار والقيادة والوضع الاستراتيجي للبرنامج كما يرأس البرنامج أربع مجموعات بحثية ، يقوم بإدارتها قائد مجموعة بحثية.

و‏يقدم المعهد فترة تعيين أولية مدتها خمس سنوات كمدير برنامج للمرشح الناجح، سيتم تجديد هذا العقد لمدة خمس سنوات أخرى من خلال التقييم من قبل السلطة التنفيذية للمعهد ، سيتم تعيين بدوام كامل في مقر معهد ال IIASA في لاكسنبورغ ، بالقرب من فيينا في النمسا، وسيتولى المرشح المنصب بحلول مارس 2023، للمزيد:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-14/

وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، واوضح الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".



وقد اطلقت الأكاديمية البرنامج في 2012/2013، فإن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالآثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وانترنت الاشياء، وصناعة الالكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلي التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، الاستزراع السمكى، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.

