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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 27-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه طبقا لما هو معلن من  البنك المركزي المصري  نحو 24.5 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع وذلك في أو تعامل له اليوم الأحد الموافق 27-11-2022.

ارتفاع السعر

وشهد سعر الدولار ارتفاعا علي أساس أسبوعي بمقدار 6 قروش  في معظم البنوك العاملة بمصر .

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وفقا لتقارير مصرفية فقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه  استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد  علي مستوي فروع ما يقارب 38 بنكا مصريا.

متوسط السعر 

وسجل متوسط سعر الدولارفي أحد أهم بنوك القطاع الخاص نحو  24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع، حيث جاء ذلك السعر لدي  البنك التجاري الدولي CIB في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-11-2022.
 

أعلي سعر 


وصل أعلي سعر دولار في البنوك العاملة داخل السوق المصري إلي 24.56 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع و ذلك لدي  بنك الاستثمار العربي.


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك HSBC نحو 24.49 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 24.51 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه  مقابل الجنيه إلي  24.48 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في 12 بنك حكومي وخاص منها  " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، بلوم، قناة السويس، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.53 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في بنوك فيصل الاسلامي و الأهلي المتحد و الكويت الوطني و ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

ثاني أعلي سعر 

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع في بنك المشرق.
 

سعر  الفائدة

وذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من الضروري استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

واعتبرت المنظمة أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات تتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها،متوقعة ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المقبل. 

اجتماعات الكوميسا

 

وناقشت الاجتماعات السنوية رقم 26 للجنة البنوك المركزية لدول تجمع الكوميسا التي  تستضيفها مصر؛ الأداء الاقتصادي لدول الكوميسا، فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي المعمول بها في الإقليم، فضلا عن اعتماد نشر التقرير الأول حول الاستقرار المالي بدول الكوميسا (FSR)، والذي أعده فريق عمل متخصص تم تشكيله من عدد من البنوك المركزية الأعضاء بالإقليم برئاسة البنك المركزي المصري.

وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد عدد من التقارير المتعلقة بورش العمل والبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد النقدي للكوميسا، ومنها تقرير حول برنامج تدريبي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد خلال شهر سبتمبر 2022 حول "التحديات التي تواجه البنوك المركزية بالكوميسا في مجال الرقابة والإشراف".

 وتم الإعلان عن تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 2023، برئاسة محافظ بنك الاحتياطى الزيمبابوى، ومناقشة بعض بنود خطة عمل المعهد لعام 2023 والتي تتضمن استضافة البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا لعدد من البرامج التدريبية فى مجالات الرقابة والإشراف والاستقرار المالى والتكنولوجيا المالية الحديثة.

وأعربت لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا عن امتنان وتقدير المشاركين لجمهورية مصر العربية على الترحيب الحار والضيافة الكريمة التي تلقتها كافة الوفود المشاركة، فضلاً عن الترتيبات الاحترافية التي ساهمت فى نجاح الاجتماعات.

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