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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل من هونر بإمكانات ممتازة

أفضل موبايل من هونر
أفضل موبايل من هونر بإمكانات ممتازة

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا أمام كثير من المستخدمين، إلا أن  الهواتف التي تطلقها عدد من الشركات بأسعار رخيصة وتخصصها لمحدودي الدخل أو الشباب، والتي تجمع بين المواصفات الجيدة مع السعر المناسب، غالبا ما تكون هي الحل لهذه المشكلة.

 

ومن الهواتف المميزة التي أطلقتها هونر خلال الفترة الماضية ، هاتف Honor 60 SE المميز، والذي يضم عددا من تقنيات الشاشة والكاميرا المميزة، مع بطارية كبيرة ومعالج يقدم أداء جيدا. 

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مواصفات هاتف هونر Honor 60 SE

 

يتميز هاتف هونر Honor 60 SE، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080x  2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ، وبتغطية 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.   


وجاء هاتف هونر Honor 60 SE، بكاميرا رئيسية بدقة 64 مميجا بكسل، متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل ومستشعر بدقة 8 ميجا بكسل فائق السرعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.


ويعمل هاتف هونر Honor 60 SE، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.


ويحتوي هاتف هونر Honor 60 SE، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، بدون خدمات جوجل، مع واجهة المستخدم  Magic UI 5.0، مع نظام التشغيل أندرويد 12.


سعر هاتف هونر Honor 60 SE في السوق المصري 

 

ويبدأ سعر هاتف هونر Honor 60 SE في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 500 جنيه، وذلك لأصغر نسخة، علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر. 

 

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