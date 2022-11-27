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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: فكرة إلهاء الناس انتهت منذ السبعينيات

عمرو أديب
عمرو أديب

أعرب  الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من ترويج البعض بأن هناك قضايا تثار لإلهاء الناس، قائلا إنه لا يمكن إلهاء أحد عن سعر الدولار أو أسعار السلع.

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": “الناس ملهية في لقمة العيش بس في مصر والعالم كله.. اقعدوا مع الناس وشوفوا كلهم بيشتكوا.. الناس عندها لهوها الخفي، مصر مش عايشة جوة السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اللي عايشة جوة مصر”.

وأضاف: “في ناس عايزانا نعيش في جو الدولة البوليسية.. فكرة الإلهاء انتهت منذ السبعينيات.. هل في حد اتلهى ومش واخد باله من حرب روسيا وأوكرانيا؟ في حد مش واخد باله من غلاء الأسعار؟ وسعر البيضة والفرخة؟.
 

سعر الدولار أوكرانيا سعر الدولار عمرو أديب ام بي سي مصر

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