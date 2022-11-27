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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب أمين: بدء تجهيز صالة الجمباز في النادي شيراتون

صدى البلد

زار الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، مقر نادي النادي بشيراتون، من أجل معاينة صالة الجمباز بالنادي لبدء إجراءات التجهيز والتشغيل طبقا للبروتوكول الموقع بين النادي والاتحاد.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد يوم الإثنين الماضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين نادى النادي بشيراتون والاتحاد المصري للجمباز بشأن تجهيز وتشغيل صاله الجمباز بالنادي، حيث قام بالتوقيع الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادى النادى بشيراتون، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى بالوزارة، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.

وأشاد الدكتور إيهاب أمين بالمستوى الرائع لصالة الجمباز بفرع نادى النادى بشيراتون، مؤكدا أنها إضافة هامة للرياضة ولعبة الجمباز في مصر.

وشدد رئيس اتحاد الجمباز، على أن توريد الأجهزة وتجهيز الصالة سيبدأ خلال ساعات، بهدف سرعة تشغيلها خدمةً للأعضاء.

وأضاف أمين أن صالة نادي النادي فرع شيراتون إضافة كبيرة للنشيء والشباب ونشر رياضة الجمباز وتعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية لدعمها بأحدث الاجهزة من الاتحاد الأفريقي للجمباز.

فيما وجه الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي، الشكر لرئيس اتحاد الجمباز، مشيدا بالتعاون بين النادي والاتحاد.

يذكر أن فرع نادي النادى بشيراتون قام بافتتاحه وزير الشباب والرياضة فى شهر سبتمبر الماضى، وتعد صالة الجمباز به واحدة من أكبر صالات الجمباز، ومن المخطط أن تكون جاهزة للتدريبات وإقامة البطولات بها بشكل كامل خلال شهر ديسمبر المقبل.

نادي النادي بشيراتون الجمباز أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للجمباز

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