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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور جماهيري كبير.. الصور الكاملة لحفل أحمد سعد بـالإسكندرية

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، رفع شعار كامل العدد، إذ شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

قدم أحمد سعد، من  خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة وأبرزها أغنية «وقت شدة» التي طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدات عالية عبر يوتيوب.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل، أشهر أغانيه منها «سكوت سكوت، صدقيني لو بأيدي، لو جبنا سيرة الجدعنة، عليكي عيون، سألت، سايرينا يا دنيا، الملوك، يا مدلع . نفسي كتير، بصلي وانت بتتكلم»، وسط تفاعل جمهوره بالرقص والغناء وترديد كلمات أغانيه معه، وكعادته حرص سعد على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من تفاعل الجمهور.

 

أحدث أعمال أحمد سعد 

كان الفنان أحمد سعد قد وجّه رسالة شكر لجمهوره، بسبب تصدره تريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته "عليكي عيون" التي تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة حتى الآن. 

ونشر أحمد سعد برومو أغنية "بنادي عليك" عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق قائلا: "بفضل حبكم شكرا جمهوري الحبيب.. بعد نجاح عليكي عيون انتظروا بنادي عليك تاني أغنية من ألبوم وسع وسع الأربعاء الساعة 8 على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية". 

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
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