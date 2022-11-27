عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: 80 مليون شجرة تزرعها التنمية المحلية على مدار 7 سنوات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان بدءًا من الأسبوع الحالى لاستلام الأشجار التى ستوردها الوزارة لكل مركز إدارى أو حى أو مدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الأشجار لامركزيا، بدلا من تسليمها لكل محافظة بصورة مركزية، لتقوم بإعادة توزيعها على مراكزها و أحيائها، و ذلك لسرعة زراعتها والحفاظ على الأشجار وعدم تعرضها للتلف أثناء النقل.

 

يأتي ذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، و فى إطار بروتوكولى التعاون الذين تم توقيعهما بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة.

 

و أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20 مليون شجرة، وفقا للأعداد  المقررة لكل منها.

 

و أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلي  6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق ، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.



وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بناء على بروتوكولى التعاون التى وقعتهما الوزارة مؤخرا مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد الأشجار للمحافظات، فقد تم تحديد نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية التى سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها، لافتا إلى أن الوزارتين ستُورد بالنسبة للأشجار الخشبية أنواع الكافور وأكاسيا جلوما و كونو كاربس و كازوارينا و فرشة الزجاج و الماهوجنى، فيما ستركز الأشجار المثمرة على الموالح و الزيتون و الجوافة و النبق و الرمان، وسيتم زراعة الأشجار المثمرة فى الحدائق المركزية و العامة و مراكز الشباب والمدارس والجامعات.

 

و لفت وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية و الزينة التى تصلح لكل محافظة، و أنسب المواعيد للزراعة ، مشيرا الى أن المبادرة تستهدف تحويل المدن المصرية الى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ ، و تحسين نوعية الهواء الجوى ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ،  و مكافحة فقر الغذاء ، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

 

و نوه اللواء هشام آمنة إلى اتفاق الوزارة مع وزارة الإنتاج الحربى على توريد 3 ملايين و 750 ألف شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة  هى القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و البحيرة و مطروح و المنوفية و كفرالشيخ و دمياط و الدقهلية و شمال وجنوب سيناء و بور سعيد والإسماعيلية و الشرقية و السويس و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان و البحر الأحمر ، موضحا أن وزارة الزراعة ستورد 1,3 مليون شجرة لعدد 7 محافظات هى القليوبية و الغربية و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط و الوادى الجديد.

 

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة ، و أعضاء مجلس النواب و القيادات الشعبية و الشباب و المرأة و رجال الأعمال و كافة فئات المجتمع ، للترويج لمبادرة 100مليون  شجرة،  و زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية و مداخل المدن و القري و الميادين الرئيسية و بنطاق الجهات الحكومية و المدارس و الجامعات ، و التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة و رعايتها ، و العائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات و فرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.

مبادرة 100 مليون شجرة هشام امنة التنمية المحلية المحافظات المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

موضوعات متعلقة

فرصة عمل| احصل على قرض صندوق التنمية المحلية وابدأ مشروعك.. بتسهيلات كبيرة

ترشيحاتنا

بعد وعكته الصحية الأخيرة.. أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عقب الشفاء

ثالث جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

استولى على 465 ألف جنيه من المواطنين|مستريح سوهاج يواجه الحبس 7 سنوات

كيفية توزيع لحم العقيقة والنذر.. الإفتاء تصحح أخطاء شائعة تبطل الثواب

الحصة بـ 700 جنيه.. مافيا الدروس الخصوصية تنهش جيوب الأسر.. من ينقذهم؟

القضاء الإداري: عدم قبول دعوي تعيين أوائل الخريجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خروجها من العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

زوجة أوباما تتغزل فيه بجلسة تصوير على إنستجرام.. وتقدم نصيحة للمتزوجين

بعد قبلة حسين فهمى المثيرة للجدل.. شمس الكويتية تظهر بلوك جديد عبر إنستجرام|شاهد

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

فيديو

أحلى من الشرف مفيش| بعد تصريحات ابنه.. أشهر إفيهات توفيق الدقن

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ