هشام آمنة: 80 مليون شجرة تزرعها التنمية المحلية على مدار 7 سنوات

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل لجان بدءًا من الأسبوع الحالى لاستلام الأشجار التى ستوردها الوزارة لكل مركز إدارى أو حى أو مدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الأشجار لامركزيا، بدلا من تسليمها لكل محافظة بصورة مركزية، لتقوم بإعادة توزيعها على مراكزها و أحيائها، و ذلك لسرعة زراعتها والحفاظ على الأشجار وعدم تعرضها للتلف أثناء النقل.

يأتي ذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، و فى إطار بروتوكولى التعاون الذين تم توقيعهما بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة.

و أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20 مليون شجرة، وفقا للأعداد المقررة لكل منها.

و أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلي 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق ، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.





وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بناء على بروتوكولى التعاون التى وقعتهما الوزارة مؤخرا مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد الأشجار للمحافظات، فقد تم تحديد نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية التى سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها، لافتا إلى أن الوزارتين ستُورد بالنسبة للأشجار الخشبية أنواع الكافور وأكاسيا جلوما و كونو كاربس و كازوارينا و فرشة الزجاج و الماهوجنى، فيما ستركز الأشجار المثمرة على الموالح و الزيتون و الجوافة و النبق و الرمان، وسيتم زراعة الأشجار المثمرة فى الحدائق المركزية و العامة و مراكز الشباب والمدارس والجامعات.

و لفت وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية و الزينة التى تصلح لكل محافظة، و أنسب المواعيد للزراعة ، مشيرا الى أن المبادرة تستهدف تحويل المدن المصرية الى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ ، و تحسين نوعية الهواء الجوى ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، و مكافحة فقر الغذاء ، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

و نوه اللواء هشام آمنة إلى اتفاق الوزارة مع وزارة الإنتاج الحربى على توريد 3 ملايين و 750 ألف شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة هى القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و البحيرة و مطروح و المنوفية و كفرالشيخ و دمياط و الدقهلية و شمال وجنوب سيناء و بور سعيد والإسماعيلية و الشرقية و السويس و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان و البحر الأحمر ، موضحا أن وزارة الزراعة ستورد 1,3 مليون شجرة لعدد 7 محافظات هى القليوبية و الغربية و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط و الوادى الجديد.

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة ، و أعضاء مجلس النواب و القيادات الشعبية و الشباب و المرأة و رجال الأعمال و كافة فئات المجتمع ، للترويج لمبادرة 100مليون شجرة، و زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية و مداخل المدن و القري و الميادين الرئيسية و بنطاق الجهات الحكومية و المدارس و الجامعات ، و التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة و رعايتها ، و العائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات و فرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.