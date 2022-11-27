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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتيلة وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بجزيرة إيطالية |صور

صدى البلد

تسبب انهيار أرضي في جزيرة إيشيا قرب نابولي جنوبي إيطاليا، في فقدان عدد من الأشخاص، مع التخوف من تعرضهم للموت.

جرف سيارات وأشجار

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، إلى حدوث انزلاق أرضي ضخم، حيث أطاح بعشرات المنازل، والأشجار، والسيارات في طريقه حتى ألقى بها جميعا في البحر.

وأفادت تقارير صحفية، بأنه تم العثور على جثة سيدة، تحت أكوام من الطين، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقالت ليزا موشيارو، واحدة من سكان الجزيرة، لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية: "لقد بدأنا سماع أصوات مرتفعة، تشبه الرعد، قرب الثالثة فجرا، ثم بدأ الانزلاق الأرضي الأول، وتلاه انزلاق ثان مروع".

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، للصحفيين إن "الموقف معقد بشدة"، ونعتقد أن المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض والركام، حيث شهدت المنطقة سقوط أمطار وصل منسوبها إلى نحو 15 سنتيمترا في غضون 6 ساعات.

أمطار غزيرة

وتشهد المنطقة أمطارا غزيرة، مستمرة لعدة أيام، كما تحذر سلطات الأرصاد من استمرار هذه الموجة من الرياح الممطرة حتى يوم الأحد.

ولقي شخصان مصرعهما، الخميس بسبب الطقس السيء في المنطقة نفسها، حيث تسببت الرياح في إغراق سائح أرجنتيني، بينما ضربت صاعقة، رجلا آخر قرب الشاطيء.

وتطالب السلطات السكان بتجنب الخروج من منازلهم إلا لحالات الضرورة.

وفي وقت سابق، قال ماتيو سالفيني، وزير البنية التحتية إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، في الانزلاق الأرضي، مضيفا أن "من الشمال إلى الجنوب، هذه البلاد بحاجة للحماية لأنها أجمل بلاد الدنيا".

لكن وزير الداخلية أكد لاحقا أن هناك قتيلا واحدا نتيجة الانزلاق الأرضي.

وتعد جزيرة إيشيا واحدة من أشهر المقاصد السياحية لرواد العطلات، في شمال البحر الأبيض المتوسط.

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