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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحزب الديمقراطي يبحث عن مرشح مع بايدن في انتخابات 2024

بايدن ونيوسوم
بايدن ونيوسوم

يبحث الحزب الديمقراطي في أنسب المرشحين لرئاسة 2024، وسط ترجيح لكفة في ترشح الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي هذا السياق، قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، في مقابلة جديدة مع صحيفة “بوليتيكو”، إنه لا يخطط للترشح للرئاسة في عام 2024، حتى لو اختار الرئيس بايدن عدم الترشح.

وحول سبب أهمية ذلك، فقد أبدى بعض الديمقراطيين والناخبين المستقلين اهتمامًا بمرشح غير بايدن للرئاسة في عام 2024.

أخبر نيوسوم “بوليتيكو” أنه لا يخطط لتحدي البيت الأبيض في عام 2024 ، قائلاً: "الإجابة هي لا".

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وقال لبوليتيكو: "لقد أخبرت الجميع في البيت الأبيض، من رئيس الأركان إلى السيدة الأولى".

وذكر نيوسوم أنه يأمل أن يعلن بايدن عن جولته للترشح في 2024 أوائل العام المقبل حتى يتمكن الناس من التوقف عن سؤال حاكم كاليفورنيا عما إذا كان يخطط للترشح.

وأضاف نيوسوم لبوليتيكو: "إنه لم يهزم ترامب مرة واحدة فقط، أعتقد أنه يستطيع هزيمته مرة أخرى، آمل أن يجري السباق، سأدعمه بحماس".

واندلعت اشتباكات بين نيوسوم وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس في الأشهر الأخيرة.

يُنظر إلى ديسانتيس على أنه مفسد محتمل لترشح لترامب 2024  بالنسبة للجمهوريين.

على الجانب الآخر، تبلغ نسبة تأييد بايدن حوالي 39% في الوقت الحالي، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية ايمرسون كوليدج مؤخرًا، ولهذا السبب، هناك شهية لدى الديمقراطيين لمرشح مختلف في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجد استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك أن حوالي 68% من الأمريكيين لا يريدون بايدن كمرشح في عام 2024.

وبالمثل، أظهر استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” أن غالبية الناخبين الديمقراطيين يرغبون في مرشح آخر في الانتخابات.

وفقًا لاستطلاع كلية إيمرسون، سينتصر بايدن على حاكم فلوريدا رون ديانتيس وترامب في المباريات النظرية لعام 2024.

ووجد الاستطلاع أن بايدن كان مفضلاً من قبل الديمقراطيين باعتباره المرشح المفضل أيضًا، على نائبة الرئيس كامالا هاريس والسناتور فيرمونت بيرني ساندرز، وفقًا لقناة CNBC.

جدير بالذكر أن بايدن ذكر أنه ينوي الترشح في عام 2024 لكنه أجل الإعلان الرسمي حول ذلك.

 

 

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