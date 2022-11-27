“مكافحة الإدمان”: 32 ألف متطوع في الصندوق للتوعية بمخاطر التعاطي.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك 32 ألف متطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

كيفية التطوع في عمليات التوعية بمخاطر التعاطي

وأضاف إبراهيم عسكر، أثناء استضافته مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية" dmc”، أن عمر المتطوعين يتراوح بين 15 و26 عاما، مؤكداً أن التطوع للمشاركة في عمليات التوعية بمخاطر التعاطي والإدمان بالمدارس، يتم من خلال التقدم للموقع الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتابع: "المتطوع يملأ ابليكيشن التطوع، وبيتحدد له مقابلة شخصية، وبعد المقابلة بنبدأ ندربه على سلسلة من الأدلة التدريبية".