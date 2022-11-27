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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم 2022.. زياش وحكيمي يقودان تشكيل المغرب أمام بلجيكا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الأساسي لمواجهة بلجيكا، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

ياسين بونو - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عزالدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

 

المغرب ضد بلجيكا:


ويستهدف منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، تحقيق مفاجأة بالفوز على بلجيكا في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان منتخب المغرب تعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فاز منتخب بلجيكا على كندا بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز على المغرب في لقاء اليوم، لحسم التأهل إلى دور الـ 16، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

 

ترتيب المجموعة السادسة:

 

بلجيكا : 3 نقاط

كرواتيا : 1 نقطة

المغرب : 1 نقطة

كندا : 0 نقاط

المغرب بلجيكا كأس العالم قطر 2022 وليد الركراكي المغرب ضد بلجيكا

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