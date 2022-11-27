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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يفتح باب التقدم لمسابقة الموهوبين لعام 2023

صدى البلد

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عن فتح الباب للتقدم لمسابقة الطفل الموهوب في مجال الآداب "قصة - شعر – مقال – مسرح"، ليكون آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 15 فبراير المقبل.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الأدبية لدى الطفل، حيث تشمل أساليب إبداعية عديدة تتيح للطفل فرص التعبير عن ذاته بطلاقة وحرية، من أجل تنمية قدراته على الإبداع.

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وبالنسبة لتفاصيل المسابقة: 

أولا مجال القصة: يكتب موضوعها حرب، بحيث لا يزيد عدد صفحاتها عن خمس صفحات، أو قصة من حكايات الأجداد تعبر عن التراث، أو يكتب قصة من نسج خياله يعبر عن أحلامه لنفسه أو مدرسته أو للحى الذي يسكن فيه أو لصديق له أو لبلده أو قصة من الخيال العلمي.

مجال المقال: يكتب الطفل مقال حر بحيث لا يزيد عدد صفحات المقال عن ثلاث صفحات، أو مقال يعبر عن حقوق الطفل كحقه في التعليم أو الصحة أو أي حقوق أخرى يتمنى تحقيقها.

مجال الشعر: يكتب الطفل شعر حر بحيث لا يقل عدد الأبيات عن عشرة أبيات ولا تزيد عن 50 بيت.

مجال المسرح: يكتب الطفل سيناريو المسرحية من فصل واحد أو سيناريو لمسرحية من مشهد واحد.

الشروط: يشترط في المسابقة الأطفال من داخل مصر، على أن يكون السن من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، يكتب على العمل البيانات الشخصية، وللمتسابق الحق في أن يشارك في أكثر من مجال.

ثقافة الطفل اكتشاف المواهب القومي لثقافة الطفل محمد عبد الحافظ ناصف الطفل الموهوب

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