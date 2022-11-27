عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قنصل مصر في سيدني يسلم إصدارات من الأزهر والأوقاف لدار الفتوى بأستراليا

سفير مصر سيدني ودار
سفير مصر سيدني ودار الفتوى في استراليا

زار السفير محمد خليل، القنصل العام لمصر في سيدني، دار الفتوى بسيدني لتسليم مجموعة من المطبوعات والإصدارات المهداة من كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مكتبة دار الفتوى. 

وتضمنت المطبوعات، عدداً من الإصدارات الهامة التي تُحارب الفكر المُتطرف وأيضاً تعنى بإزالة عدد من المفاهيم المغلوطة والتي تم ترجمتها تحت إشراف كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

والتقى القنصل العام، خلال الزيارة، بالشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى بسيدني، لمناقشة عدد من مبادرات التعاون مع الازهر الشريف. 

الجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور سليم علوان، شارك في شهر سبتمبر الماضي في المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي نظمته وزارة الاوقاف تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر: صوره، ضوابطه، رجاله، والحاجة إليه. 

كما شارك في مؤتمر الفتوي وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته دار الإفتاء خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2022.

مصر الأزهر وزارة الأوقاف الازهر الشريف الأوقاف المصرية مشيخة الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

المغرب يضرب بلجيكا بالهدف الأول في كأس العالم

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

سر غضب نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط الفنانة منة شلبي.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس مالطا: مصر دولة قوية ومحورية بمنطقة المتوسط ونجحت في استضافة مؤتمر المناخ

أنور إبراهيم .. من زعيم معارض وسجين بتهمة اللواط إلى رئاسة وزراء ماليزيا

أبوزيد : كلنا سفراء مصر في قمة فوربس الشرق الأوسط

سفارة مصر بأثينا تبحث تفعيل اتفاق السماح للعمالة الموسمية بالعمل في اليونان|صور

الخارجية: السفير راجي الأتربي ممثلا شخصيا عن الرئيس السيسي أمام مجموعة العشرين

دورة تدريبية لدبلوماسيين من جمهورية القمر المتحدة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمالية المصرية الكويتية.. صور

الطاقة والعمالة..مباحثات وزير الخارجية ونظيره اليوناني وتوقيع مذكرة التفاهم بين القاهرة وأثينا|فيديو

ترشيحاتنا

إحالة 5 متهمين في خلية مصر الجديدة إلى المفتي

إطلالة جريئة.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل رفقة شادي شامل

كيف يؤثر حظر نفط روسيا على اقتصاد العالم؟

إيلون ماسك يحذر: سأصنع هاتفا بديلا في هذه الحالة

لو جاي من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شيفروليه كابتيفا

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

داخل سيارتها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

نفس الشكل والضحكة.. شبيه محمد صلاح يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام.. سعر جاكت درة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

أصالة تكلم نفسها في المرايا وطبيبها النفسي يكشف الكواليس.. تغطية خاصة

حب كبير.. جورج وسوف يوجه رسالة شكر لهؤلاء

شاهد... الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

6 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع.. والذهب يرتفع لـ1650 جنيها.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ