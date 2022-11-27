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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات.. أحدث أسعار سوزوكي سيلاريو الجديدة

سوزوكي سيلاريو 2022
سوزوكي سيلاريو 2022

تقدم شركة سوزوكي اليابانية العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، منها فئة الهاتشباك الشهيرة التي تضم النسخة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

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واستطاعت فئة الهاتشباك أن تنال اعجاب الكثير من جمهور الفتيات والشباب، نسبة إلى حجمها الصغير، وابعادها المتقاربة نسبيًا، والتي تسهل من عملية الاصطفاف، حيث تمتلك السيارة سيلاريو نسبة طول بلغت 3695 مم، و 1655 مم للعرض.

سوزوكي سيلاريو 2022 

وتأتي السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 بارتفاع يبلغ 1555 مم، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، وعدد 4 ابواب، إلى جانب زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، مع نظام صوتي ترفيهي، وحساسات ركن لسهولة التحكم.

سوزوكي سيلاريو 2022 

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ومكابح EBD و ABS مانعة للانغلاق، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 140 كم/ساعة، حيث دعمت بمحرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي.

سوزوكي سيلاريو 2022 

وينتج محرك السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 قوة قدرها 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي للفئة عالية التجهيز مكون من 4 سرعات، بالاضافة إلى ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.

سوزوكي سيلاريو 2022 

سعر السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 في مصر 

 

تقدم الفئة الاولى مانيوال بسعر 249.900 جنيه، والفئة الثانية مانيوال بسعر 259.900 جنيه، و 269.900 جنيه للفئة الثالثة مانيوال،  وتأتي الفئة الرابعة أوتوماتيك بقيمة قدرها 299.900 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022 
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