لو بتفكر تشتري .. اعرف قيمة الوديعة الدولارية لـ BMW X3

يبحث العديد من المصريين العاملين بالخارج، عن سيارة جديدة تلبي احتياجات التنقل والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، والتي اتاحت العديد من السبل لاتمام هذا الموضوع.

وتتعدد الاصدارت المقدمة بالاسواق الخارجية، ومنها طرازات الصانع البافاري بي ام دبليو مثل النسخة الشهيرة BMW X3 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ضمن عائلة الـ SUV الشهيرة.

BMW X3

قيمة الوديعة للسيارة BMW X3

حيث كشفت وزراة المالية عن القيمة المطلوبة الخاصة بالوديعة الدولارية، الخاصة بطرازات شركة BMW لموديلات 2019 فيما اعلى، حيث تتضمن السيارة X3 والتي وصل سعرها عند تطبيق الاتفاقيات الجمركية إلى 14.846 ألف دولار لقيمة الوديعة.

BMW X3

وعند عدم تطبيق الاتفاقية الجمركية واستيرادها من دولة خارج القوائم المتبعة، سوف ترتفع تلك القيمة إلى 88.116 ألف دولار، بينما تتمتع السيارة BMW X3 بالعديد من التجهيزات الفنية، حيث دعمت بمحرك 2000 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات.

وينتج محرك السيارة BMW X3 قوة قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة.

BMW X3

وتمتلك السيارة BMW X3 مظهر خارجي انيق مع جنوط رياضية، بالاضافة إلى مقدمة حادة المظهر، وشبكات تهوية امامية، مع مساحة تخزين تقدر بـ 550 لتر، وطول كلي يبلغ 4708 مم، و 1891 مم للعرض، و 1676 مم للارتفاع.