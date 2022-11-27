مدرب أولمبيك أسفي: التعادل أمام كندا يكفي المغرب للصعود لدور الـ 16

قال الكابتن طارق مصطفى، مدرب أولمبيك أسفي المغربي، إن الشوارع المغربية شهدت فرحة عارمة بعد الفوز التاريخي على بلجيكا.

وأوضح "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "وليد الركراكي مدرب متميز، ويحظي بحب اللاعبين المغاربة"، لافتا إلي أن قرارات المدرب خلال المباراة كانت ممتازة من خلال اراحة أشرف حكيمي والتغيرات التي ساهمت في تغيير النتيجة.

وأضاف طارق مصطفي، "كان عندي ثقة في المنتخب المغربي علي تقديم أداء ممتاز خلال مباريات كأس العالم".

وتابع "هزيمة كندا أمام كرواتيا تجعل بخروج كندا من البطولة والتعادل في المباراة القادمة يكفي أسود الأطلس للصعود".