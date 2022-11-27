إسكان الشيوخ: تيسيرات جديدة للمواطنين فى قانون التصالح على مخالفات البناء

قال اللواء خالد سعيد٫ رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ٫ إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 هو القانون الأصل الئي ينظم البناء في جميع أنحاء الدولة المصرية.

وأضاف اللواء خالد سعيد٫ رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫: “عندما كثرت مخالفات البناء بعد ثورة 2011 سواء التي ارتكبت على أراضي أملاك الدولة أو التي الملكيات الخاصة للمواطنين داخل الأحيزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية حدث حصر لكل هذه المخالفات وكانت كثيرة”.

وأشار: "“لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم”٫ موضحا: “الدولة أزالة المباني التي تقف ضدالمصلحة العامة”.

وأوضح: “كان أول قانون صدر في هذا الشأن كان في 8 إبريل عام 2019٫ تحت دقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستمر حتى نهاية هئا العام ولم يحقق الهدف منه وكانت نتائجه ضعيفة٫ وتم وضع بعد التعديلات عليه وصدر القانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰”.

وأكد: “القانون لم يحقق الهدف منه طبقا للإحصائيات ولم يحصل على رضاء المواطنين”٫ مضيفا: “تم تقديم مقترحات اليوم بقانون جديد يهدف إلي التيسير على المواطنين من خلال إجازة التصالح على كثير من المخالفات التي كان يرفضها القانون القائم”.