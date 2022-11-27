عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتعليق مشاركاتها في أوروبا.. روسيا تدرس الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاتحاد الروسي لكرة
الاتحاد الروسي لكرة القدم

يخطط الاتحاد الروسي لكرة القدم الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدلا من الأوروبي، وذلك بعج فرض عقوبات ومنع الفرق الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية لكرة القدم على خلفية حربها في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم: «قد ندرس الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدلا من الأوروبي»، بحسب العربية.

وفي وقت سابق، تم استبعاد كل الفرق الروسية سواء المنتخبات أو الأندية من المشاركة في مسابقات الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا)، وجاء ذلك تزامنًا مع حرب روسيا المقامة على الأراضي الأوكرانية.

الاتحاد الروسي لكرة القدم أوكرانيا روسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفيفا اليويفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بشرة خيرة.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأرز بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟|تفاصيل

موضوعات متعلقة

سفير ويندهوك في موسكو: الطاقة ستكون مجالًا رئيسيًا للتعاون بين روسيا وناميبيا

الكرملين: روسيا لن تُصدّر منتجات الطاقة لمن يضعون سقفاً للأسعار

الفاتيكان يعرض استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

كيف يؤثر حظر نفط روسيا على اقتصاد العالم؟

ترشيحاتنا

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

أزمة جديدة.. منتخب السعودية يعلن إصابة نجمه قبل مباراة الحسم أمام المكسيك

عقب المباراة..تفاصيل اشتباكات الجمهور المغربي مع الشرطة البلجيكية ببروكسل

الرعاية الصحية: تكريم العناصر الأكثر تميزا احتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة

5 أسئلة يجيب عنها وزير التعليم في مؤتمر امتحانات الثانوية العامة غدا

يمثلون 7.5 مليون نسمة.. منصة إلكترونية لعرض الأفلام مجانا للصم والبكم|وناقد يعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك الفيروس المخلوى..مشروبات تذيب البلغم

يحارب 20 سلالة من الانفلونزا.. علماء يتوصلون إلى لقاح جديد

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش.. ما هو kiwira وهل ينتشر بين البشر؟

فيديو

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

فارق الحياة وهو ساجد.. طالب الطب أحمد الشرقاوي وحسن الخاتمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ