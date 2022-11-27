لتعليق مشاركاتها في أوروبا.. روسيا تدرس الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

يخطط الاتحاد الروسي لكرة القدم الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدلا من الأوروبي، وذلك بعج فرض عقوبات ومنع الفرق الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية لكرة القدم على خلفية حربها في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم: «قد ندرس الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدلا من الأوروبي»، بحسب العربية.

وفي وقت سابق، تم استبعاد كل الفرق الروسية سواء المنتخبات أو الأندية من المشاركة في مسابقات الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا)، وجاء ذلك تزامنًا مع حرب روسيا المقامة على الأراضي الأوكرانية.