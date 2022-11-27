اليوم الأول للتداول في البورصة المصرية للسلع .. تفاصيل

أكد إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، أن البورصة المصرية للسلع نافذة للربط بين البائع والمشتري بصورة احترافية، وسيتم طرح كميات أخرى من السلع ويكون المشترى هو القطاع الخاص.

وأضاف أن كل مشتري يدخل على المنصة ويطرح احتياجاته من القمح الروسي والسعر والذي يريده، ومن ثم تكشف الهيئة عن السعر قبل الوصول إلى تسوية بين الطرفين.

وحول أهم أهداف البورصة في بداية تداولها، أكد أنها بمثابة ثقة من قبل التجار فيما هو معروض من هيئة حكومية والمكاشفة عن الأسعار التي تم تداول الأقماح بها بيعا وشراء، إضافة إلى أنها ثقة في طريقة العرض والطلب.

واختتم إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، أن بورصة السلع ستكون من الأفضل في المنطقة من حيث الكم والأداء وسيكون لها السبق في المنطقة.