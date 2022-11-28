الشاب العائد من الموت: لما رجعت عيلتي خافوا مني.. فيديو

أكد محمد عادل الشاب العائد من الموت، أنه “لما رجعت لأهلي تاني خافوا مني لأنهم كانوا فاكريني ميت، مشيرا إلى أنه كنت أعمل في العاشر من رمضان، ولم يكن لدي هاتف للاطمئنان عليهم”.

وقال محمد عادل، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، أنه مكنش فيه حد من عيلتي كان عارف اني شغال".

رأيت ابني قادما

وتابع والد محمد عادل، أنه بعد اعتقاد ان ابني توفي كنا بنروح المدافن كل جمعة وكل ما نصلي الجمعة بنروح المقابر، وخلال الفترة الماضية، كان هناك حديث بأن ابني حي ولم أصدق هذا الحديث في البداية، إلى أن رأيت ابني قادما.