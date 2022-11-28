معوض: ألمانيا فقدت التعاطف العربي.. والمغرب لديها فرصة كبيرة للصعود بقيادة الركراكي

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن الأندية المصرية تحتاج إلى ملاعب خاصة بها، لأنها أحد مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك يدفعون مبالغ مالية كبيرة من وراء تأجير الاستادات.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "الأهلي يسير بشكل جيد في الأمور التسويقية، ولكن لا أحد يأتي خلفه، الأندية الكبرى في العالم قامت بعمل ملاعب كبرى حتى لو ذلك سيؤثر على فريق الكرة مثل آرسنال الإنجليزي".

وأضاف: "ما يفعله الأوروبييون حاليا أمر غير طبيعي، شجعت اسبانيا بشكل قوي جدا امام المانيا.. هناك منتخبات كبرى فقدت التعاطف معهم، هذه الأمور بعيدًا عن كرة القدم، هم يبحثون عن مشكلة وأزمات، في كاس العالم بجنوب افريقيا حصلت ".

تعاطف الجمهور العربي..

واكد: "المانيا فقدت التعاطف العربي بسبب عمها لقضية المثليين، وبشكل شخصي حزنت للتعادل الذي سجله المنتخب الالماني امام اسبانيا".

وواصل: "المغرب واصل تقديم أداء قوي أمام بلجيكا، ومعهم وليد الركراكي الذي استطاع التعامل معهم جيد، وتم استدعاء لاعبين كبار مثل زياش والذي كان مؤثرا في اداء المغرب طوال الـ90 دقيقة، تمت اقالة المدرب السابق بسبب بعض اللاعبين، والنتائج التي حدثت في المونديال أثبتت أنه قرار رحيل خليلوزيتش كان صائبا".

وأكمل: "المغرب لديها فرصة كبيرة للصعود، وياسين بونو رغم خروجه بعد التسخين ومشاركة منير المحمدي بدلا منه لم نشعر بأي فارق، المغرب يضم بين صفوفه لاعبين كبار، وعلى مدار الجولتين كانوا من افضل الفرق التي لعبت وقدمت مستويات رائعة".

وزاد: "لابد من فتح باب الاحتراف في مصر لكل اللاعبين، من أجل الوصول لمستويات افضل، اللاعبين المغاربة اعتادت على الرتم السريع وكانت تقدم مستوى قوي أمام الفرق العربية لان اللاعبين معتادين على تلك المواجهات".