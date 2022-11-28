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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

واحد منها خطير جدا.. أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك

الكدمات
الكدمات

يمكن أن تشير الإصابة بالكدمات غير مبررة إلى ثلاث حالات نقص خطيرة في الفيتامينات
ويعد نقص الفيتامينات الأكثر شيوعًا الذي يمكن أن يسبب لك الكدمات بسهولة هو نقص الحديد.

وتعد أحد الأسباب الخطيرة لنقص الفيتامينات هي اضطرابات النزيف 

يعد نقص فيتامين ك مشكلة أخرى يمكن أن تسبب نزيفًا غير مبرر عندما تكون المستويات منخفضة.

إنه مرتبط بتخثر الدم الصحي ويساعد على تقوية جدران الشعيرات الدموية - أصغر الأوعية الدموية في جسمك.

ولكن عندما تكون مستويات فيتامين ك منخفضة ، فمن المرجح أن تنكسر الشعيرات الدموية بشكل عشوائي.

تضرر الأوعية الدموية

وفقا لموقع express تحدث معظم الكدمات بعد الإصابة. عندما تصاب ، تتضرر الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد مباشرة لكن في بعض الأحيان يمكن أن تحدث الكدمات لأسباب أخرى أقل وضوحًا. 

وفقًا لهيئة الصحة Buoy Health ، قد تكون "الكدمات غير المبررة والسهلة" علامة على نقص الفيتامينات .

تساعد بعض الفيتامينات في تقوية الأوعية الدموية في جدرانك بحيث تكون أقل عرضة للتسرب.
تساهم بعض الفيتامينات أيضًا في تخثر الدم بشكل صحي ، مما يساعد أيضًا في تقليل تسرب الأوعية الدموية.

يعد فيتامين ج الموجود في الحمضيات والبطاطس والطماطم وغيرها من الفواكه والخضروات ، هو أحد هذه الفيتامينات.

نقص فيتامين

يمكن أن تحدث الكدمات بسهولة بسبب نقص الفيتامينات المختلفة ولكن عندما ينخفض  فيتامين سي ، تكون الأوعية الدموية أقرب إلى العالم الخارجي - مما يعني أنها أكثر عرضة للتمزق والتسبب في الكدمات.

تشمل الأعراض الأخرى لنقص الحديد ما يلي ، توضح NHS:

التعب وقلة الطاقة
ضيق في التنفس
دقات قلب ملحوظة (خفقان القلب).
جلد شاحب
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الأوعية الدموية الإصابة بالكدمات اضطرابات النزيف الكدمات غير المبررة

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