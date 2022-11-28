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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدرب إسبانيا: أشعر بخيبة أمل للتعادل مع ألمانيا.. وهدفنا الفوز على اليابان لضمان الصدارة

صدى البلد

 عبَّر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن خيبة أمله لعدم تمكن فريقه من تحقيق الفوز على ألمانيا، مشيرا إلى أن الأداء لم يكن دقيقا في التمريرات، خاصة في الشوط الثاني.

 


وتعادل منتخب إسبانيا مع نظيره الألماني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد البيت، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس العالم "قطر 2022".


وقال إنريكي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منتخب ألمانيا أرهقنا، وكان يجب علينا اللعب بأسلوبنا، ولكنني سعيد لأن فريقي ما زال متصدر المجموعة قبل مواجهة اليابان التي هدفنا فيها الفوز لضمان التأهل وتصدر المجموعة".


وأشاد إنريكي بمستوى جميع اللاعبين، موضحا أن تميزهم جميعا يضعه في حيرة عند اختيار التشكيل.


ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ويتذيل المنتخب الألماني المجموعة بنقطة واحدة، بينما يوجد كل من اليابان وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث بثلاث نقاط.

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