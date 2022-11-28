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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذرها.. علامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

صدى البلد

علامات منذرة  ينبغي عدم تجاهلها تعد مؤشر أن رئتيك ليستا بصحة جيدة كما كانت من قبل فقد تأثرت صحة الرئة بشكل كبير بسبب عدوى فيروس كورونا.

 تعد الرئتان الصحيتان أمرًا مهمًا لأن كل خلية في جسمك تتطلب أكسجينًا  فإذا كنت قد تعافيت من COVID ، فإن هذه العلامات تشير إلى أن رئتيك ليست بصحة جيدة 

ضيق في التنفس

في حين أن هناك أسبابًا عديدة لضيق التنفس ، إلا أنه يمكن أن يكون السبب الجذري لحالات رئيسية مثل مشاكل الجهاز التنفسي. 

يمكن أن يؤدي ضيق التنفس أحيانًا إلى مشاكل أكثر خطورة ، مثل ضيق التنفس ، وهو شعور بضيق في صدرك يمنعك من التنفس بعمق.

الصفير أو السعال

يمكن أن يحدث الأزيز بسبب التهاب وانقباض في مجرى الهواء في أي جزء من الجهاز التنفسي ، من الحلق إلى الرئتين. 

السبب الجذري لهذه الحالة هو الالتهاب في الرئتين أو ضيق مجرى الهواء. من الممكن أن يكون هذا أحد أعراض مجموعة متنوعة من الأمراض والاضطرابات ، بما في ذلك الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

 تزداد احتمالية الإصابة بصعوبات في الرئة إذا كنت تعاني من سعال مستمر أو زيادة المخاط أو الصفير.

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر عندما تسعل أو تأخذ نفسًا عميقًا ، فقد يشير ذلك إلى تطور حالة الرئة. 

يمكن أن يتسبب عدد من المشكلات الطبية المختلفة في حدوث ضيق في الصدر. يمكن أن يكون بسبب شيء مثل العدوى أو القلق أو أمراض القلب أو أمراض الرئة. 

في بعض الأحيان ، يرتبط الشعور بضيق في الصدر ارتباطًا وثيقًا بمشاكل في الجهاز التنفسي.

ضيق فى التنفس صحة الرئة عدوى فيروس كورونا ضيق التنفس الالتهاب في الرئتين

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