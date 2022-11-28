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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإفتاء: تجسس الزوجة على هاتف زوجها حرام

تجسس الزوجة على هاتف
تجسس الزوجة على هاتف زوجها حرام

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك مشاكل عديدة تحدث عندما يتجسس الزوج أو الزوجة على هاتف الطرف الآخر.

 

وتابع الدكتور عمرو الورداني، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، :"تجسس الزوجة على هاتف الزوج أو العكس حرام، فلا يصح إلا بدون إذن صاحب الهاتف ، مينفعش الزوج يقول انا عاوز أمن بيتي وياخد ده سبب".

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وأوضح  أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه لا يجب  إفشاء الخلافات الزوجية خارج الأسرة، وإدخال طرف ثالث في كل الخلافات فهو يضيع الحوار بين الزوجين، ويكون هناك البديل والذي قد يكون عوضا عن الزوج أو الزوجة".

وأضاف  أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إفشاء الخلافات الزوجية يخرق الحياة الزوجية وقد يتحول الى حرق للحياة الزوجية.
 

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