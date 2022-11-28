عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي عرض مستمر للحفلات كاملة العدد في مصر والوطن العربي.. صور

صدى البلد

أحيا الميجا ستار محمد حماقي طوال الشهر الماضى سلسلة من الاحتفالات الضخمة بمصر والكويت وقطر والتي شهدت نجاحات وحضور جماهيري غير مسبوق منذ بداية الموسم الشتوى لجولته الغنائية.

كما يستعد حماقي بتجهيزات خاصة لإحياء حفله بموسم الرياض يوم 8 ديسمبر القادم ليواصل بذلك سيطرته على اضخم الإحتفالات المصرية والعربية كعرض مستمر من التألق والنجاحات بلا حدود.


افتتح حماقي بداية الشهر بحفل كامل العدد وحضور جماهيري مهيب داخل مسرح الكويت أرينا واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة وتصفيق حار، كما عبر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي المحبب إلى قلبه وتبادل مع الجمهور بين الأغنيات كلمات التقدير والإعجاب التي تنم عن المحبة المتبادلة بينهم طوال تواجده لساعتين متتاليتين من الغناء والتفاعل وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة بالكويت والخليج.

 

وعقب عودة حماقي من الكويت للقاهرة التقى د.مجدى يعقوب في إحتفالية لدعم مرضى القلب حيث اعلن عن تبرعه بأجره عن حفله الأخير بالكامل لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب في بادرة طيبة عن دور الفن في دعم الإنسانية والعمل الخيري والمجتمعي.

وقدم حماقي خلال الإحتفالية أغنية "ارسم قلب" بمشاركة د.مجدى يعقوب والتي كانت بمثابة دعاية مجانية للعمل الخيري ومرضى القلب.

ومع بداية الأسبوع الثالث من حفلات الشهر  أضاء حماقي أكبر حفل استقبال لطلاب جامعة مصر الدولية يوم 18 نوفمبر الجاري على طريق الإسماعيلية.


وخلال ال 48 ساعة الماضية أحيا حماقي 3 حفلات متتالية تحمل في طياتها المزيد من آجواء الإثارة حيث التقى في حفله الذي أقيم يوم 24 نوفمبر الجاري لالالاف من  مختلف أبناء الجاليات العريية خلال حفله بقطر والذي نفذت جميع تذاكره قبيل اقامته بيومين وتلقى خلاله حماقي هدايا عبارة عن الإعلام العربية من جمهور كل بلد  .. وعبر حماقي عن إعجابه بنجاح الحفل على صفحته على فيس بوك قائلا: " شكرا قطر على هذه الليلة الرائعة".

وفي اليوم التالي عاد حماقي للقاهرة لإحياء حفلا غنائيا داخل مسرح البروج بطريق الإسماعيلية يوم 25 نوفمبر والذي جاء إمتدادا لنجاح حفلات الشهر من حيث القوة ليسجل اضخم حفلات المكان منذ بداية استقباله للحفلات الغنائية.

وكان ختام شهر سيطرة حماقي 26 نوفمبر بأحد الحفلات الخاصة في القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة.

وكالعادة أشعل حماقي حفلاته طوال ااشهر بعدد كبير من  أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة  .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا".

نجاحات حماقي يقف ورائها مجهود متواصل من مواكبته  للتطور الموسيقى ودقة اختيارته للمنصات الأكثر جماهيرية عالميا بالإضافة إلى جيش من إدارة الأعمال بقيادة المنتج حمدى بدر الذي يسخر كل طاقاته للحفاظ على المكانة التي يستحقها حماقي عربيا وعالميا.

 

 

وكان حماقي قد سيطر في ختام موسم صيف 2022 على أضخم 3 حفلات تخرج للطلاب بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.

 

وتربع حماقي طوال عام 2022  على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي و والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .


كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته  في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .


و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300  ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.51 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.51 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.52 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.52 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.53 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.53 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.55 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.55 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.56 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.56 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.57 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.57 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.59 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.50.59 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.00 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.00 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.06 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.06 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.11 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.11 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.12 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.12 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.19 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.19 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.20 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.20 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.21 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.21 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.22 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.22 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.24 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.24 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.25 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.25 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.25 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.25 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.26 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.26 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.26 AM
WhatsApp Image 2022-11-28 at 7.51.26 AM
freesnippingtool.com_capture_20221128080637
freesnippingtool.com_capture_20221128080637

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

يفتح لك الأبواب المغلقة.. الإفتاء: هذا الذكر مفتاح لا يصمد أمامه باب

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

ترشيحاتنا

هبوط كبير في أسعار الذهب العالمية

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة العودة لسرقة التيار الكهربائى

وزارة الصحة .. أب يستغيث لإجراء عمليه تبديل شرايين قلب لنجله الرضيع

الدولار بـ 24.53 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-11-2022

المتهم أجبرها على خلع ملابسها.. تفاصيل التعدي على فتاة المعادي

أخبار التعليم| إجراء تحليل المخدرات لطلاب جامعة عين شمس.. اليوم الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| 3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد وعلامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

حترجعه جديد.. أسهل طريقة لـ تنظيف السيراميك شديد الاتساخ في دقائق

بمكون واحد من رفوف مطبخك يمكنك محاربة أمراض القلب والسكري

3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

فيديو

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ