حماقي عرض مستمر للحفلات كاملة العدد في مصر والوطن العربي.. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي طوال الشهر الماضى سلسلة من الاحتفالات الضخمة بمصر والكويت وقطر والتي شهدت نجاحات وحضور جماهيري غير مسبوق منذ بداية الموسم الشتوى لجولته الغنائية.

كما يستعد حماقي بتجهيزات خاصة لإحياء حفله بموسم الرياض يوم 8 ديسمبر القادم ليواصل بذلك سيطرته على اضخم الإحتفالات المصرية والعربية كعرض مستمر من التألق والنجاحات بلا حدود.



افتتح حماقي بداية الشهر بحفل كامل العدد وحضور جماهيري مهيب داخل مسرح الكويت أرينا واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة وتصفيق حار، كما عبر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي المحبب إلى قلبه وتبادل مع الجمهور بين الأغنيات كلمات التقدير والإعجاب التي تنم عن المحبة المتبادلة بينهم طوال تواجده لساعتين متتاليتين من الغناء والتفاعل وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة بالكويت والخليج.

وعقب عودة حماقي من الكويت للقاهرة التقى د.مجدى يعقوب في إحتفالية لدعم مرضى القلب حيث اعلن عن تبرعه بأجره عن حفله الأخير بالكامل لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب في بادرة طيبة عن دور الفن في دعم الإنسانية والعمل الخيري والمجتمعي.

وقدم حماقي خلال الإحتفالية أغنية "ارسم قلب" بمشاركة د.مجدى يعقوب والتي كانت بمثابة دعاية مجانية للعمل الخيري ومرضى القلب.

ومع بداية الأسبوع الثالث من حفلات الشهر أضاء حماقي أكبر حفل استقبال لطلاب جامعة مصر الدولية يوم 18 نوفمبر الجاري على طريق الإسماعيلية.



وخلال ال 48 ساعة الماضية أحيا حماقي 3 حفلات متتالية تحمل في طياتها المزيد من آجواء الإثارة حيث التقى في حفله الذي أقيم يوم 24 نوفمبر الجاري لالالاف من مختلف أبناء الجاليات العريية خلال حفله بقطر والذي نفذت جميع تذاكره قبيل اقامته بيومين وتلقى خلاله حماقي هدايا عبارة عن الإعلام العربية من جمهور كل بلد .. وعبر حماقي عن إعجابه بنجاح الحفل على صفحته على فيس بوك قائلا: " شكرا قطر على هذه الليلة الرائعة".

وفي اليوم التالي عاد حماقي للقاهرة لإحياء حفلا غنائيا داخل مسرح البروج بطريق الإسماعيلية يوم 25 نوفمبر والذي جاء إمتدادا لنجاح حفلات الشهر من حيث القوة ليسجل اضخم حفلات المكان منذ بداية استقباله للحفلات الغنائية.

وكان ختام شهر سيطرة حماقي 26 نوفمبر بأحد الحفلات الخاصة في القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة.

وكالعادة أشعل حماقي حفلاته طوال ااشهر بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا".

نجاحات حماقي يقف ورائها مجهود متواصل من مواكبته للتطور الموسيقى ودقة اختيارته للمنصات الأكثر جماهيرية عالميا بالإضافة إلى جيش من إدارة الأعمال بقيادة المنتج حمدى بدر الذي يسخر كل طاقاته للحفاظ على المكانة التي يستحقها حماقي عربيا وعالميا.

وكان حماقي قد سيطر في ختام موسم صيف 2022 على أضخم 3 حفلات تخرج للطلاب بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.

وتربع حماقي طوال عام 2022 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي و والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .



كما تتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .



و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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