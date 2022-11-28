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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل عرض أوروبي لضم أفشة وموقف الأهلي منه

أفشة من مباراة الأهلي
أفشة من مباراة الأهلي والمقاولون

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل عرض أوروبي لمحمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي نظرًا لتألقه وانضمامه للمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.

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وقال شبانة خلال حديثه ببرنامجه «بوكس تو بوكس»: «فيه عرض رسمي جاي لأفشة من اسكتلندا من سيلتك الاسكتنلدي ووكيل أفشة تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ولكن الأخير رد عليه بأن سيتم الحديث في هذا الأمر حينما يكون هناك عرض رسمي».

وتابع: «لكن المصادر بتقول إن الأهلي صعب يترك أي حد في يناير حتى الآن وبالتحديد من القوام الأساسي للفريق».

وتطرق شبانة للحديث عن محمد محمود لاعب الأهلي قائلًا: «محمد محمود لاعب تلقى عرضين من سموحة والاتحاد من أجل الرحيل في يناير المقبل، والفريقان مقتنعان به جدا وده اللي دفعهم تقديم عروض رسمية لضمه خلال يناير المقبل».

ولازال عقد محمد مجدي أفشة ساريا رفقة النادي الأهلي ويعتبر من الأعمدة الرئيسية لدى المارد الأحمر سواء كان على المستوى الإداري والفني والجماهيري خاصة وأنه ساهم في تحقيق القلعة الحمراء آخر بطولتي أفريقيا نجح الأحمر في تحقيقهم على حساب الزمالك ومن ثم على حساب كايزر تشيفز.

محمد شبانة محمد مجدى افشة النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ سيلتك الاسكتنلدي

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