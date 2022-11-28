قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال تدين بشدة الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق بمقديشيو

أدانت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق "فيلا روزا" قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشيو أمس الأحد والذي أسفر عن مقتل مالا يقل عن 10 أشخاص.



وأعربت "أتميس" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين - عن تضامنها مع حكومة وشعب الصومال .



وكان مسلحون من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة قد هاجموا مساء امس الأحد فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة، وفق ما أفادت الشرطة وشهود عيان.



يذكر أن حركة الشباب اعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن هذا الهجوم.

