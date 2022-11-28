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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: الانتخابات الطلابية تقام فى إطار من الحرية والشفافية

انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب -صورة ارشيفية-

انطلق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذى اعتمده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،حيث بدأت يوم ٢٤ نوفمبر الجارى بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، على ان تنتهى يوم ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بإنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

 أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة حريصة على اجراء الانتخابات الطلابية فى اطار من الحرية والشفافية فهى تجربة ديموقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتساهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب ليصبحوا قادرين علي تحمل المسئولية المجتمعية، ودعا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات.

وأشار كشك إلى ضرورة تقديم برامج انتخابية بأفكار جديدة ومبتكرة تتناسب مع رؤية الجامعة في اعداد جيل قادر على القيادة والمنافسة والتوجه نحو العالمية.

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وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تنافسية عادلة ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحاد الطلاب بإرادة حرة، وضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية التعليمية مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واوضح، انه تم توجيه بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على اعمال الانتخابات بصورة عامة برئاسة الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكذلك تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الفرق الدراسية بواقع لجنة واحدة لكل فرقة.

ووفقا للجدول الزمني فمن المقرر أن يتم  تلقي طلبات الطعون اليوم الأثنين ٢٨ نوفمبر، و فحص الطعون يوم الثلاثاء ٢٩ نوفمبر، ثم يتم الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الاربعاء ٣٠ نوفمبر.

محظورات الدعاية الانتخابية بانتخابات اتحاد الطلاب 

وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم، وهناك عدد من المحظورات فى الدعاية الانتخابية بالجامعات  يجب علي الطلاب مراعاتها قبل بداية الدعاية حتي لا يقع الطلاب في عقوبات وتأتي تلك المحظورات كالتالي:

-  الدعاية السياسية.

- الدعاية  الدينية والطائفية.

- الشعارات الحزبية .

-  الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية.

- اتلاف الجدران بالجامعة.

- اتلاف الأشجار .

- كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات .

- استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالي يستبعد المرشح.

انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية (1)
انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية (1)
انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية (2)
انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية (2)
انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية (3)
انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية (3)
انتخابات انتخابات اتحاد الطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك اجراء الانتخابات الطلابية Jobs Education

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