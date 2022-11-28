عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرفت أبو عوف تحيي ذكرى وفاة شقيقتها مها بكلمات مؤثرة.. شاهد

صدى البلد

أحيت الفنانة ميرفت أبو عوف، ذكرى رحيل شقيقتها مها أبو عوف، وشاركت صورة عائلية قديمة تجمعهم عبر حسابها على إنستجرام.  

وكتبت: “ستظلى دائما في قلوبنا وأرواحنا يا حبيبتي حتى نحتفل سويا ببعت ليكى القبلات استمتعي مع جميع أحبائنا هناك”.

txt

عمرو يوسف: مها أبو عوف أخفت مرضها خلال تصوير وعد إبليس

الظهور الأخير للفنانة مها أبو عوف

شهد مسلسل وعد إبليس، الظهور الأخير للفنانة الراحلة مها أبو عوف، حيث ظهرت بشكل مرهق يوحي بالمرض الشديد خلال تصوير مشاهد المسلسل، كما ظهرت عليها علامات المرض في المسلسل.

و تحدث عمرو يوسف، بطل العمل، عن كواليس ما جرى خلال تصوير المسلسل، مؤكدا أن الفنانة مها أبو عوف لم تخبرهم بمرضها، وذلك على الرغم من كون مظهرها يوحي بالمرض.

وأضاف “يوسف”، في لقاء تلفزيوني عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ذهب إليها وتحدث إليها وسألها عن أحوالها الصحية، ولكنها فضلت أن تخفي الأمر عنهم وتداريه، وكانت دائما ما تجيب بكونها في صحة جيدة حتى انتهوا جميعا من التصوير.

مها أبو عوف انستجرام مسلسل وعد إبليس الراحلة مها أبو عوف مها أبو عوف أخفت مرضها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

26 ديسمبر.. النطق بالحكم على متهم في أحداث جامعة الأزهر

بادرة غير معتادة.. الحائزة على جائزة نوبل للسلام تدعو لتسليح أوكرانيا

ضيف الشرف.. الهند تدعو الرئيس السيسي لحدث مهم في 2023

رضا حجازي: خريجي التعليم الفني بمصر مطلوبين من دول العالم

منتهى الروعة.. شوبير يتغزل في مباريات كأس العالم اليوم

الخيانة في دمها.. إحالة المتهم بقتل عشيقته في أكتوبر إلى الجنايات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. نيرمين الفقي تثير الجدل في شرم الشيخ| شاهد

بإطلالة ملفت وتاتو.. أبنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسرار مرعبة عن الشاورما .. صور صدمت الجمهور لوفاء سالم وميادة الحناوي

للحفاظ على الأبناء أصحاء.. سارعي لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في 11 ديسمبر

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ