ميرفت أبو عوف تحيي ذكرى وفاة شقيقتها مها بكلمات مؤثرة.. شاهد

أحيت الفنانة ميرفت أبو عوف، ذكرى رحيل شقيقتها مها أبو عوف، وشاركت صورة عائلية قديمة تجمعهم عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت: “ستظلى دائما في قلوبنا وأرواحنا يا حبيبتي حتى نحتفل سويا ببعت ليكى القبلات استمتعي مع جميع أحبائنا هناك”.

الظهور الأخير للفنانة مها أبو عوف

شهد مسلسل وعد إبليس، الظهور الأخير للفنانة الراحلة مها أبو عوف، حيث ظهرت بشكل مرهق يوحي بالمرض الشديد خلال تصوير مشاهد المسلسل، كما ظهرت عليها علامات المرض في المسلسل.

و تحدث عمرو يوسف، بطل العمل، عن كواليس ما جرى خلال تصوير المسلسل، مؤكدا أن الفنانة مها أبو عوف لم تخبرهم بمرضها، وذلك على الرغم من كون مظهرها يوحي بالمرض.

وأضاف “يوسف”، في لقاء تلفزيوني عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ذهب إليها وتحدث إليها وسألها عن أحوالها الصحية، ولكنها فضلت أن تخفي الأمر عنهم وتداريه، وكانت دائما ما تجيب بكونها في صحة جيدة حتى انتهوا جميعا من التصوير.