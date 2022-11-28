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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غانا تخطف فوزا مثيرا من كوريا الجنوبية في مونديال كأس العالم

غانا
غانا

انتهت مباراة كوريا الجنوبية ومنتخب غانا، بفوز الأخير3-2، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم، الإثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

جاء هدف التقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 24 عن طريق المدافع الغاني محمد ساليسو، بينما سجل محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ونجح محمد قدوس في تسجل الهدف الثالث لمنخب غانا والثاني له في المباراة عند الدقيقة 69.

وسجل تشو كيو سيونج هدف كوريا الجنوبية الأول في الدقيقة 58، قبل أن يأتي مجددا ويسجل الهدف الثاني والتعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 61.

وتلعب غانا في المجموعة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والبرتغال وأوروجواي.

وبهذا الفوز رفعت غانا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا حتى مباراة البرتغال وأوروجواي المقررة في تمام التاسعة مساء اليوم، فيما تذيلت كوريال الجنوبية ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وبعد إخفاقهما في تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى بالمونديال، كان يتطلع منتخبا غانا وكوريا الجنوبية للتمسك بآمالهما في الصعود للأدوار الإقصائية، خلال مباراتهما اليوم.

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