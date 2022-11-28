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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسلحة بيضاء وموبايلات.. إحباط 3 محاولات تهريب كبرى في مطار القاهرة |صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من خصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جرى إحباط المحاولة الأولى من جانب الإدارة الثالثة برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من الشارقة استوقف محمود صابر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات  أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها .

وقام شريف بركات مدير الحركة بتكليف إيمان موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة ولم يسفر ذلك عن وجود أية أشياء يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية .

ونظرا لشدة ارتباك الراكبة تم العرض علي أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة، الذي كلف إيمان موسي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود ١٢ هاتف محمول  ماركة آيفون مخبأة على جسم الراكبة أسفل الملابس التي ترتديها  .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمد سالم ومحمود صابر ووليد أحمد بحضور علي فهمي بالأمن الجمركى.

ونجحت نفس الإدارة في إحباط المحاولة الثانية وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة أبو ظبي حيث استوقف محمود صابر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد السيد عبد العزيز مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.

وقام أيمن شملول، مدير الإدارة بالإنابة بتكليف شريف بركات مدير الحركة وإيمان موسى مأمور الجمرك  بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٠ كيلو جرام من خصلات الشعر الطبيعي بين طيات الملابس.

وقام بجرد و تحريز المضبوطات  حاتم الضيف وأحمد الصغير ووليد أحمد.

وجرى إحباط المحاولة الثالثة من جانب الإدارة الثانية، برئاسة محمد حميده مدير الجمرك، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة شركة النيل، حيث استوقف مجدي عزت مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الجمرك  تلاحظ له وجود أجسام معتمة.

وقام محمد أمين  مدير الحركة بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣ خناجر و٧ مطاوى و كلبش من الحديد.

وقام محمد الدمرداش مدير الإدارة بالإنابة  بالعرض على إدارة المفرقعات وأفادت بأن جميع المضبوطات محظور دخولها البلاد طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته  

وقام بجرد وتحريز المضبوطات سيد فؤاد .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط أرقام ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ بالوقائع السابقة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

 

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي الجمارك

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