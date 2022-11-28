تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرضا بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى، لتوزيع الملابس الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى الجابرية بمركز المحلة الكبرى، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.



وأشاد أحمد حمدي عبد المتجلي ، مدير مديرية التضامن بالغربية، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الأعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية.

وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا ، وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين.



وأوضح، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وأنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

IMG-20221128-WA0028

IMG-20221128-WA0027

IMG-20221128-WA0025

IMG-20221128-WA0026