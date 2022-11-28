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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإيسيسكو والبنك الدولي ومعهد الإدارة العامة السعودي يبحثون التعاون الثلاثي

صدى البلد

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع وفد مشترك من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الدولي، التعاون الثلاثي في مجال بناء قدرات النساء والمساواة بين الجنسين. 

وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه - خلال اللقاء الذي جرى بمقر المنظمة في الرباط - أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية على دعم النساء، وبناء قدراتهن للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء، بما يخدم التنمية المستدامة، واستعرض أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها الإيسيسكو في هذا الشأن. 

ومن جانبهم، أكد أعضاء الوفد المشترك من معهد الإدارة العامة السعودي ومجموعة البنك الدولي رغبتهم في انضمام منظمة الإيسيسكو وتعاونها مع المؤسستين في البرنامج الطموح المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي عقد دورات تدريبية وورش عمل ودراسات معمقة بهذا المجال. 

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق لوضع خطط تنفيذية لهذا التعاون، وتحديد المهام المنوطة بكل جهة من المؤسسات الثلاث.

الدكتور سالم بن محمد المالك إيسيسكو الرباط

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