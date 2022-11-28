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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يبحث التعاون مع عميدة سياحة وفنادق الأقصر

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يستقبل عميدة سياحة وفنادق الأقص

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر اليوم الإثنين بمقر الإدارة المركزية للجامعة، الدكتورة صابرين عبدالجليل عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين.

 

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واصطحب رئيس الجامعة، عميد كلية السياحة والفنادق في جولة تفقدية لمنشآت الجامعة ومبانيها، بدأت بالمبنى التعليمي والورش والمعامل والمسرح والمسجد والقاعات والمدرجات والفصول الدراسية والمطعم والكافيتريا وغيرها، حيث أعربت الدكتورة صابرين عن انبهارها بمستوى التجهيزات المتميز لمنشآت الجامعة ومدى ما وصلت إليه من طفرة تكنولوجية عالية.


وعقب الجولة، عقد الدكتور عادل زين الدين لقاء مع عميدة السياحة والفنادق، بحضور الدكتور محمد  عبدالمنعم رسلان عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمهارات المشتركة، والتعاون في مجال خدمة المجتمع الأقصري، خصوصا في مجالات السياحة والفندقة.

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