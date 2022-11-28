أمن الفيوم ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين منذ عام 2014

نجحت الأجهزة الامنية والسياسية والشعبية بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى وافى وشرف بمدينة الفيوم منذ عام 2014، راح ضحيتها أحد شباب عائلة شرف ، بسبب مشاجرة بين بعض أبناء العائلتين، وذلك تحت رعاية اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم .

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر توجيهاته بالقضاء على الخصومات الثأرية فى جميع محافظات مصر وعقد جلسات صلح .

عائلتي وافي وشرف

القيادات الامنية بالفيوم أثناء جلسة الصلح

ووافق أفراد العائلتين على عقد جلسة صلح بحضور القيادات الأمنية ورجال الأزهر الشريف وبعض نواب البرلمان ، وأفراد العائلتين .

قامت عائلة وافي بتقديم الكفن لعميد عائلة شرف ، وسط دموع امتزجت بالفرحة وتعانق أفراد العائلتين وأقسموا بكتاب الله تعالى على نبذ الخلافات التي بينهما ، وفتح صفحة جديدة من الحب والإخاء .

ولاقت جلسة الصلح قبولا و استحسانا وتركت مردودا ايجابيا وأثرا طيبا فى نفوس الحاضرين والمواطنين.