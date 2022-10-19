مديرية أمن الفيوم تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والجهات المعنية.

قام اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بتعليماته ومشاركتهم في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم واللواء طارق الوكيل مساعد مدير أمن الفيوم وعدد من القيادات الأمنية والأستاذة مروي عبد العزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية وعدد من القيادات التعليمية بزيارة مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين وتم توزيع العصا البيضاء والهدايا على طلاب وطالبات المدرسة.

أكد مدير أمن الفيوم على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في مثل هذه المراحل الاجتماعية التي تحس الجميع على الحب والموده بين الجميع وأنهم سعداء بالمشاركة في مثل هذه الأمور التي تسعد أبنائنا الطلاب وأنهم مستمرون في مثل هذه الحالات الاجتماعية التي تساعد الطلبة وأولياء أمورهم طبقا لتعليمات وزارة الداخليه المصريه التي تراعي مثل هذه الأمور بشكل حضاري جميل ومنظم.





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