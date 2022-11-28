كاميرا على مسئوليتي تحاور المتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا

قبل السفر لشرم الشيخ

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن المتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا قبل السفر لمدينة شرم الشيخ.

وحاورت كاميرا برنامج "على مسئوليتي"، المتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا قبل السفر لمدينة شرم الشيخ.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،، قائلا: "30 ملكة جمال من بلجيكا موجودين في شرم الشيخ من أجل مسابقة ملكة جمال بلجيكا"، متابعا: "تحدثوا عن مصر وعن مدينة شرم الشيخ وعن قمة المناخ أيضا".

وقالت إحدى المتنافسات، خلال التقرير: "رأيت صور كثيرة عن مصر وشرم الشيخ ومصر أم الدنيا، وشعور جيد أنني سأسافر إلى مصر".