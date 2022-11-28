عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل السفر لشرم الشيخ

كاميرا على مسئوليتي تحاور المتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا

أحمد موسى والمتنافسات
أحمد موسى والمتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن المتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا قبل السفر لمدينة شرم الشيخ.

txt

أحمد موسى ينفعل بسبب كأس العالم: إحنا فين لا منتخب ولا تحكيم

txt

ميسي في خطر.. أحمد موسى يكشف جريمة ارتكبها نجم الأرجنتين بكأس العالم..فيديو

وحاورت كاميرا برنامج "على مسئوليتي"،  المتنافسات على لقب ملكة جمال بلجيكا قبل السفر لمدينة شرم الشيخ.

 

وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،، قائلا: "30 ملكة جمال من بلجيكا موجودين في شرم الشيخ من أجل مسابقة ملكة جمال بلجيكا"، متابعا: "تحدثوا عن مصر وعن مدينة شرم الشيخ وعن قمة المناخ أيضا".

 

وقالت إحدى المتنافسات، خلال التقرير: "رأيت صور كثيرة عن مصر وشرم الشيخ ومصر أم الدنيا، وشعور جيد أنني سأسافر إلى مصر".

كاميرا برنامج على مسئوليتي برنامج على مسئوليتي لقب ملكة جمال بلجيكا بلجيكا مدينة شرم الشيخ أحمد موسى على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

السبب مفاجأة.. لماذا لا تذيع بي إن سبورت مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة؟

ترشيحاتنا

حلمي بكر يعاتب أصالة: ابن الجيران لما أتبناه ميغلطش..وسيد علي يشن هجوما عليها

تم اكتشافه بين اللاجئين..تحذير في بريطاني من تفشي مرض معدي

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

زيزو يحتفل بجائزة أفضل لاعب في مصر.. شاهد

ينشط الرحم.. فوائد خارقة لـ لبان الذكر

الحد الأدنى للمعاش لن يقل عن 2000 جنيه.. التأمينات الاجتماعية توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

خطيبي وأنا حرة.. إطلالات أثارت الجدل لنادين نسيب | شاهد

تزوجت شقيقين.. إطلالات أثارت الجدل لـ فيدرا| شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات وفاء سالم في سن الستين |شاهد

فيديو

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

عاجل .. قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ