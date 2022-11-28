لمدة شهر.. إقامة أول معرض للأثاث الدمياطي بكفر الشيخ

لجأ صناع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، لاستخدام تطبيق إلكتروني يتيح الشراء اونلاين لمنتجات الأثاث؛ وذلك عن طريق قيام منتجي الأثاث بنشر صور و فيديوهات لأعمال التى صنعت وطلبها دوم الحاجه إلى السفر، وهذا التطبيق يساهم في التسويق والترويج للأثاث الدمياطى في مصر وخارج مصر.

وفي إطار الخطة التسويقية للتطبيق أقيم معرض للأثاث الدمياطى بمحافظة كفرالشيخ بحديقة صنعاء ولمدة شهر يبدأ من ٢٧ نوفمبر وحتى ٢٧ ديسمبر ضمن معرض بيتنا للمستلزمات المنزل.

ومن جانبها صرحت الدكتورة رشا مصباح المدير التنفيذي لأحد شركات الموبيليا، أن التطبيق ساعد بشكل كبير في التسويق للأثاث الدمياطى بعد حالة الركود التى شهدتها قبل بدء العمل بمدينة الأثاث بدمياط.

وتابعت أن التكنولوجيا الآن هى المسيطرة على الواقع، وتكون هناك فرصة للراغبين في شراء الأثاث الدمياطى لمشاهدة جميع قطع الأثاث والاختيار بين الشراء اون لاين او النزول لدمياط لإتمام عملية الشراء.

وأوضحت أنه يتم إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية لتسويق للأثاث الدمياطى عبر الموقع الإلكتروني.

واشارت إلى أن البيع المباشر عبر المعارض وغيرها من الآليات له دور هام واساسي في البيع، منوهة بأن معرض كفرالشيخ هام كونه الأول ولن يكون الأخير؛ فهو بداية سلسلة معارض في كافة المحافظات.