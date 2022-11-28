عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة شهر.. إقامة أول معرض للأثاث الدمياطي بكفر الشيخ

معرض اثاث
معرض اثاث

لجأ صناع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، لاستخدام تطبيق إلكتروني يتيح الشراء اونلاين لمنتجات الأثاث؛ وذلك عن طريق قيام منتجي الأثاث بنشر صور و فيديوهات لأعمال التى صنعت وطلبها دوم الحاجه إلى السفر، وهذا التطبيق يساهم في التسويق والترويج للأثاث الدمياطى في مصر وخارج مصر.

 وفي إطار الخطة التسويقية للتطبيق  أقيم معرض للأثاث الدمياطى بمحافظة كفرالشيخ بحديقة صنعاء ولمدة شهر يبدأ من ٢٧ نوفمبر وحتى ٢٧ ديسمبر ضمن معرض بيتنا للمستلزمات المنزل. 

ومن جانبها صرحت الدكتورة رشا مصباح المدير التنفيذي لأحد شركات الموبيليا، أن التطبيق ساعد بشكل كبير في التسويق للأثاث الدمياطى بعد حالة الركود التى شهدتها قبل بدء العمل بمدينة الأثاث بدمياط.  

وتابعت أن التكنولوجيا الآن هى المسيطرة على الواقع، وتكون هناك فرصة للراغبين في شراء الأثاث الدمياطى لمشاهدة جميع قطع الأثاث والاختيار بين الشراء اون لاين او النزول لدمياط لإتمام عملية الشراء.

وأوضحت أنه يتم إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية لتسويق للأثاث الدمياطى عبر الموقع الإلكتروني.

 واشارت إلى أن البيع  المباشر عبر المعارض وغيرها من الآليات له دور هام واساسي في البيع، منوهة بأن معرض كفرالشيخ هام كونه الأول ولن يكون الأخير؛ فهو بداية سلسلة معارض في كافة المحافظات.

دمياط.. ندوة للتوعية بالمخاطر من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان

دمياط مدينة دمياط للاثاث التكنولوجيا محافظات السفر اون لاين مدينة الاثاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

السبب مفاجأة.. لماذا لا تذيع بي إن سبورت مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة؟

موضوعات متعلقة

دمياط.. ندوة للتوعية بالمخاطر من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان

غرامة 2 مليون جنيه | تنويه رسمي من تموين دمياط لتجار الأرز

ترشيحاتنا

حلمي بكر يعاتب أصالة: ابن الجيران لما أتبناه ميغلطش..وسيد علي يشن هجوما عليها

تم اكتشافه بين اللاجئين..تحذير في بريطاني من تفشي مرض معدي

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

زيزو يحتفل بجائزة أفضل لاعب في مصر.. شاهد

ينشط الرحم.. فوائد خارقة لـ لبان الذكر

الحد الأدنى للمعاش لن يقل عن 2000 جنيه.. التأمينات الاجتماعية توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

خطيبي وأنا حرة.. إطلالات أثارت الجدل لنادين نسيب | شاهد

تزوجت شقيقين.. إطلالات أثارت الجدل لـ فيدرا| شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات وفاء سالم في سن الستين |شاهد

فيديو

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

عاجل .. قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ